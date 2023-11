El millonario acuerdo de divorcio de Hugh Jackman por el que su esposa no podría hablar nunca del matrimonio

Hugh Jackman y su esposa Deborra-Lee Furness se están divorciando y el suceso está ocurriendo en la más estricta intimidad. Según diversos medios, el protagonista de Wolverine habría hecho un acuerdo de confidencialidad millonario para que su ex esposa no cuente los detalles de su relación.

Deborra-Lee Furness también trabaja en la industria cinematográfica. La directora de 67 años rompió el hermetismo esta semana y declaró en su última entrevista a la emisora australiana 2GB Sydney que tiene muchos desafíos por delante "¿Sabes qué? Cuando la vida te tira limones, tienes que hacer limonada. Tengo muchos desafíos", se la oyó decir. Sin embargo, no declaró nada más sobre su fallido matrimonio.

Hugh Jackman y su esposa poseen una valiosa fortuna valorada en 220 millones de euros. Fuente: Instagram @thehughjackman

Al parecer, esto de debe a que el artista australiano hizo un documento de estricta confidencialidad dónde está dispuesto a darle a la directora la mitad de su fortuna, que se estima que puede ascender a más 100 millones de euros, con una sola condición: que no cuente nada relacionado con su vida íntima en entrevistas, libros de memorias o formatos similares.

La pareja llevaba junta más de tres décadas y comparten 2 hijos adoptados en común: Oscar y Ava Eliot. Pese a que decidieron ponerle fin a su matrimonio, al parecer, ambos tienen una relación cordial y amistosa. Hace unas semanas, se los vio juntos de nuevo en la fiesta de cumpleaños de 55 de Hugh.

El actor se muestra disfrutando de su crecimiento individual, luego de su divorcio. Fuente: Instagram @thehughjackman

El actor australiano habría tomado esta decisión para que su vida personal no pase a estar en la portada de todos los medios del mundo del espectáculo. “Él no tiene intereses económicos, se trata más bien de una cuestión de control. No quiere que ciertos aspectos de su vida queden expuestos al público”, ha comentado una fuente cercana a Jackman.