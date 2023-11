Así celebró Angélica Vale su cumpleaños número 48 luciendo su nueva figura

Angélica Vale, quien luce espléndida con su nueva figura, celebró el pasado 11 de noviembre su cumpleaños número 48. La artista es parte de la obra musical “Vaselina”, entonces sus compañeros de elenco festejaron su día con varias tortas, que también compartieron con su esposo Otto Padrón, sus hijos Massiel y Daniel Nicolás, y su madre Angélica María.

"Sí, mi mamá, mi marido, vinieron todos a verme. Paulina Abascal me mandó un pastel de cumpleaños, cosa que me tiene muy emocionada porque amo los pasteles de mi Pau y muy feliz", dijo la cantante a la prensa.

Angélica Vale lució su nueva figura en su cumpleaños número 48. Foto: Adrián Monroy/ Medios y Media/ Getty Images

Angélica Vale dejó en claro que nunca tuvo problemas de decir públicamente su edad, al mismo tiempo de revelar sus deseos para este nuevo año de vida. "Claro que no tengo problemas de decir mi edad. No tengo ningún problema. No me conviene, tengo 45 de carrera y 38 de edad, jajaja. Estoy cumpliendo 48. Mi deseo es que siga la felicidad con mi familia, que siga mi paz, armonía y mucha chamba, que sí se me dio", expresó la actriz.

Angélica Vale ha bajado 20 kilos debido a un problema hormonal. Foto: Instagram/ Angélica Vale

Asimismo, se refirió a su nueva figura explicando que su delgadez se debe a un problema hormonal que le detectaron tras su segundo embarazo. "Si fue un problema hormonal y por fin una doctora le atinó, y empecé a bajar. He pedido como 20 kilos. Si me cuido, también tengo una aplicación que me ayuda a medir calorías; si me cuido, tampoco es que le doy el dedazo al pastel todos los días, no se puede. Si se fijan, si ven mi historial de fotos, me empezaron a decir gorda por el personaje que tenía en ‘Soñadoras’, que era bulímica y todo el tiempo decía 'estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda'. Pero si se fijan, ante de embarazarme nunca fui gorda. No soy la más flaca del universo y eso que tenga un cuerpo diferente, pero gorda, gorda nunca fui hasta que tuve a mi segundo hijo. Con Angélica todavía me recuperé, Daniel si me partió el hocico porque fue un cambio hormonal horrible y hasta que le atiné a la doctora", concluyó Vale.