Vuelven a acusar a Anuel AA de abandonar a otro presunto hijo por ser “blanco”

Las polémicas para Anuel AA no parecen tener fin. Ahora están circulando en redes sociales un video donde una joven asegura ser madre de otro de los supuestos hijos del reguetonero, a quien hace tiempo viene pidiendo que se haga cargo del niño pero que, según la mujer, el puertorriqueño ha abandonado por decir que no es de él ya que el pequeño tiene la piel de tono claro.

La joven dijo que es venezolana y que luego de uno de los shows que brindó Anuel AA en su país tuvieron un encuentro íntimo, y luego de esta aventura quedó embarazada. Tras dar a luz al niño, la chica trató de que el cantante se hiciera cargo, pero el ex de Yailin “la más viral” se negó rotundamente.

Una joven acusa a Anuel AA de abandonar a su hijo por ser "blanco". Foto: Instagram/ Natasha Vlogs

“Cuando doy a luz yo lo busqué a él para que reconociera al niño, para que le diera para los pampers, para las toallas y todo eso y él cuando vio al niño se dio cuenta que era blanco, él por eso lo negó simplemente por su color porque dijo que no era su hijo que como es posible que tuvo su hijo y es blanco que no, que es imposible porque él no tiene hijos blancos que todos sus hijos son morenos”, expresó la mujer.

Asimismo, la joven agregó que le pidió a Anuel AA que se hiciera la prueba de ADN para estar seguros pero el cantante se negó. Sin embargo, la madre del supuesto hijo del puertorriqueño dijo que tiempo después el artista la buscó para volver a tener contacto por medio de una demanda y hacerse responsable. Finalizó diciendo que hizo el video para que la gente se entere de la situación ya que el reguetonero la amenazó con meterla presa.

Anuel AA habría amenazado a la mujer con meterla presa. Foto: Instagram/ Anuel AA

Los hijos de Anuel AA

Anuel AA tiene un hijo mayor de 10 años de edad llamado Pablo Anuel Gazmey Cuevas, a quien tuvo con su expareja Astrid Cuevas. Luego de haberle negado su paternidad, reconoció a la pequeña Gianella, hija que procreó con la modelo Melissa Vallecilla. Su tercera hija es Cattleya, fruto de su reciente matrimonio con la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, quien también lo ha acusado de ser un mal padre.