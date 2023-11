La epifanía que le cambió la vida a Brie Larson, la actriz de Capitana Marvel

El nombre de Brie Larson actualmente es bien conocido por todo el mundo. Si bien por lo general se la conoce por su rol como Capitana Marvel en el UCM, también hay que recordar que en 2016 ganó un Óscar por su actuación en La Habitación. Sin embargo, una particular epifanía que tuvo en el momento más frustrante de su vida lo cambió todo.

Desde hace ya varios años que Brie Larson se convirtió en una figura importante del mundo Hollywood. Cuando ganó el Óscar en 2016, lo hizo en una terna muy fuerte compitiendo ante Cate Blanchett, Jennifer Lawrence y Saoirse Ronan.

El pasado de Brie Larson como cantante pop.

Desde ese momento se hizo reconocida en todo el planeta, y quizá por eso muchos desconocen todo el agua que corrió debajo del puente hasta su reconocimiento. En ese momento tenía 26 años, y claramente hay un pasado mucho más cargado detrás de sus espaldas.

Pero además de su carrera como actriz tuvo una etapa, por allá de 2004-2005, en la que intentó triunfar como cantante y lanzó su primer disco. En ese momento prometió grabar un segundo disco, pero eso nunca sucedió ya que su primer álbum fracasó en ventas.

Tiempo atrás admitió a The Hollywood Reporter que parte de su frustración cuando intentó ser actriz fue que no era la más bonita ni la más rara. "Empecé a actuar cuando tenía 7 años, y siempre me equivocaba", comenzó diciendo.

"Siempre llegaba al final [del proceso de audición], pero no era el estereotipo perfecto de algo. Yo no era un cliché, y eso siempre jugó en mi contra. No era lo suficientemente bonita como para interpretar a la chica popular, ni era suficientemente rara como para ser la chica tímida, así que nunca encajé. Y así era como me acercaba, pero nunca conseguía nada, y fue realmente doloroso", agregó.

Brie Larson logró catapultarse como una actriz reconocida.

También, al no irle muy bien en la música, cayó en la cuenta de que eso no era lo suyo y tuvo una muy particular visión de la vida: "En ese entonces era tan insegura y tan dura conmigo misma", relató a Buzzfeed en 2015.

Y luego confesó: "Hubo un momento en que comencé a hacer los cálculos. Me llevaba dos horas prepararme todos los días -cabello y maquillaje, tanta ropa, tratando de asegurarme de que todo encajara muy bien- y tuve una epifanía intensa. Me di cuenta de cuánto tiempo pasaba preparándome para la vida: en realidad no la estaba viviendo. Fue el momento que más aterrorizada he estado en mi vida. Así que fui en el sentido opuesto".

Gracias a esa epifanía y al fracaso de su carrera musical, Brie Larson encontró su verdadera vocación y logró convertirse en una de las actrices jóvenes más reconocidas del momento.