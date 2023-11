Esta es la razón por la que Lele Pons se mostró llorando desconsoladamente en sus redes sociales

Lele Pons es una de las celebridades más reconocidas en el mundo digital, quien recientemente sorprendió a sus millones de fanáticos al mostrarse en sus redes sociales llorando desconsoladamente por lo que la propia sobrina de Chayanne explicó la razón de sus lágrimas.

Como es característico es Lele, habló con la verdad, mostrándose transparente como realmente es. La razón que hizo emocionar a la estrella de las redes sociales al punto de llorar es de peso y está cargada de sentimiento.

Lele Pons se mostró con lágrimas en los ojos ante sus casi 54 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram/ Lele Pons

Y es que Lele Pons recibió un mensaje de alguien que, sobre todo en las últimas semanas, ha sido muy especial para ella. Este mensaje fue la causa de su llanto, pero fueron unas lágrimas de alegría y también de un poco de nostalgia.

"Por favor, vayan y echen un vistazo al último post de Brandon Armstrong. Estoy llorando. ¡Dénle amor!", escribió la celebridad digital.

Cabe remarcar que Brandon es el bailarín del reality show “Dancing With The Stars”, quien fue su profesor y compañero durante el paso de Lele Pons por el popular programa, con quien ha compartido momentos entrañables y ha forjado y una estrecha amistad.

Lele Pons y su paso por el reality show “Dancing With The Stars”. Foto: Instagram/ Lele Pons

Así fue que el mensaje cargado de amor y admiración de parte del coreógrafo hacia Lele Pons, quien esta semana salió del show, fue la razón por la que la esposa de Guaynaa lloró delante de sus millones de seguidores.

"Esta temporada ha sido muy buena para mí a nivel profesional, pero aún mejor en lo personal. ¡Supe desde que conocí a Lele que los dos seríamos amigos para siempre! Desde el primer día en el que casi me atropellas con tu coche, hasta ver a tus amigos y apoyarte, y, por supuesto, ¡todas las locuras que hiciste cada día, ha sido toda una aventura! Duele que terminara tan pronto porque siento que teníamos tantos recuerdos que seguir creando, pero definitivamente creamos unos maravillosos. Trabajaste muy duro y con tanto cuidado que me empujaste a ser mejor ¡y te debo eso! Espero haberte ayudado a enamorarte del baile y no puedo esperar a bailar de nuevo contigo", escribió en sus redes Brando Armstrong para expresarle su cariño a Lele Pons.