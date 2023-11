Revelaron todas las infidelidades de David Beckham a su esposa Victoria

David Beckham fue considerado desde siempre uno de los hombres más guapos del mundo. Sin embargo, eso no debía darle pista libre para que engañara a su esposa, Victoria Beckham, en reiteradas ocasiones. Con el pasar del tiempo, se fueron conociendo algunas de sus infidelidades.

Disfrutando de las playas de Florida y posicionándose como uno de grandes empresarios de la MLS con el Inter Miami, la leyenda de la selección de Inglaterra está nuevamente en el centro de todas las miradas por sus affaires.

No es nada fácil ser una figura de la talla de David Beckham. Es que, quiérase o no, las tentaciones están siempre a la orden del día. Nada justifica sus posibles actos, pero también es cierto que no cualquiera puede mantenerse firme a pesar de ser tan codiciado.

Semanas atrás se dio a conocer la biopic del capitán británico, dentro de la cual se revelan muchas situaciones de su vida privada como así también la intimidad dentro del matrimonio que sostiene hace décadas con Victoria Beckham, la ex Spice Girls.

Con este documental ya online, reflotaron las fuertes versiones de que el exfutbolista le había sido infiel a su esposa con Rebecca Loos, una española que se convirtió en su asistente cuando el atleta se unió al Real Madrid para la era de los Galácticos del club blanco.

La propia mujer lo mandó al frente: "La cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó. Me sentía un poco prostituta. Llegué a pensar, ¿por qué lo hago? Pero lo adoro, todavía lo adoro. Las historias eran horribles, pero son ciertas".

David Beckham lleva décadas junto a Victoria Beckham.

Luego, agregando más leña al fuego, Rebecca Loos disparó contra la actitud que tenía el mediocampista en ese entonces, sabiendo de las infidelidades hacia la Posh Spice. "Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento", dijo.