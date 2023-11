Por qué Jack Nicholson no quiere volver a hacer películas

Jack Nicholson lleva casi una década retirado de la industria cinematográfica, pero es innegable el hecho de que es uno de los actores más importantes que ha tenido la historia de Hollywood. Sin embargo, los tiempos cambian y aquella estrella que supo conquistar a todos hoy no quiere saber nada con pararse nuevamente delante de las cámaras para hacer películas.

Habiendo cautivado a audiencias de todo tipo a partir de su versatilidad, su carisma y la enorme capacidad de interpretación, Jack Nicholson supo forjar una trayectoria que es reconocida incluso por aquellas personas que no sean especialistas dentro del mundo del espectáculo.

Jack Nicholson fue fotografiado este año en el balcón de su casa.

El actor, ganador de tres premios Oscar, decidió retirarse de la gran pantalla en el año 2010. Aun así, muchos han sido quienes han tratado hacerle regresar, ofreciéndole un sinfín de papeles. Él se negó ante esta serie de pedidos.

En una reciente charla con el podcast de Marc Maron, llamado WTF Marc Maron, ha hablado con Lou Adler acerca del actor y dio algunos detalles de cómo está siendo su nueva vida alejada de los flashes, y su deseo de seguir así.

“Un amigo quería darle un papel en una película. Y tuvo una charla con él. Pero Jack respondió: ‘No quiero hacerlo’”, dijo. El actor también contó en qué había consistido su día, dejando claro que está bien y tranquilo: “¿Sabes lo que he hecho hoy? Me he sentado debajo de un árbol y he leído un libro”. “Sí, eso suena a Jack”, ha añadido Maron.

A sus 86 años, Jack Nicholson se encuentra apartado de la vida pública y, aunque este mismo año ha reaparecido en el Crypto.com Arena para ver a sus Lakers, durante todo este último tiempo ha dado mucho que hablar por su estado de salud.

Jack Nicholson fue visto en un partido de los Lakers hace poco.

Lo cierto es que, aunque no haya pruebas de que esté padeciendo alguna afección, varios medios estadounidenses hicieron referencia también de las manchas que llevaba en sus manos, generando una serie de especulaciones alrededor de su figura.

Pese a todo, Jack Nicholson continúa disfrutando de la jubilación, de donde no parece querer salir. Durante mucho tiempo se ha instalado dentro de su mansión durante días, pero todo parece ir bien y de momento no promete hacer nuevas apariciones públicas.