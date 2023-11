La madre de Geraldine Bazán sufrió un serio accidente

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, siempre ha estado presente en diversos eventos públicos y nunca tuvo reparos en hablar abiertamente de cualquier tema con la prensa. Es así que lo ha hecho con cosas referidas a su hija y su situación sentimental, y hasta cuestiones de su exyerno Gabriel Soto y su novia Irina Baeva. Ahora, la mamá de la actriz reveló a los medios de comunicación que sufrió un serio accidente dando detalles de lo ocurrido.

Rosalba Ortiz comentó como se fracturó la mano. "Me subí al sillón, porque tengo una cosita donde guardo los papeles importantes, por si hay un temblor o lo que sea, los agarro y me voy. Bueno, mi mente joven, me subí al sillón, me estiré y cuando regreso ya no era en el sillón, sino en el aire. Lo único que hice fue voltear y cayó todo mi cuerpo en la mano", relató la relacionista pública.

La madre de Geraldine Bazán se está recuperando de la fractura de manó que sufrió. Foto: Instagram/ Geraldine Bazán

La madre de Geraldine Bazán también comentó como trascurre su proceso de recuperación. "Tenía una férula para ver si pegaba y no se desplazaba. Ya vieron que no, que va bien. Ya me pusieron el yeso tres semanas para que amarre bien. Es fractura de radio. Ahorita que me quitaron la férula está todo morado", explicó a la prensa.

La madre de Geraldine Bazán quiere hacer un reality show con las mamás de las famosas. Foto: Instagram/ Geraldine Bazán

Por otro lado, Rosalba Ortiz exteriorizó su deseo de formar parte de un reality show de madres de famosas, aunque es una idea que quizás no se llegue a concretar. "Con la mamá de Lucero, la de Belinda. Pero ellas ni quieren decir nada. Ustedes creen que van a hacer un reality de mamás? ¿A quién le interesa la vida de las mamás?", concluyó.