El revuelo de Taylor Swift: mexicanas y argentinas se pelean por redes sociales

En las redes sociales se generó una intensa disputa entre las fans de Taylor Swift en México y Argentina. Todo comenzó con un tuit de una fanpage que afirma que la famosa cantante estaría por primera vez en Latinoamérica, lo que causó un gran revuelo entre las swifties mexicanas.

La noticia rápidamente se volvió viral, desatando una ola de comentarios y discusiones entre los seguidores de Taylor Swift en ambos países. Mientras que las fans argentinas celebran ver a su ídolo en vivo, las mexicanas señalan que tuvieron la dicha de que la artista pisara primero México y después Argentina.

Este fue el tweet de la polémica.

Las swifties mexicanas argumentan que el país azteca es uno de los lugares con mayor número de seguidores de Taylor Swift en América Latina, y que es descabellado que piensen que no forma parte del continente hispanohablante. El twit dice lo siguiente: "Es hoy, es hoy, Taylor Swift canta por primera vez en Latinoamérica, no me toquen, estoy sensible".

La pelea se intensificó aún más cuando las swifties mexicanas y medios comenzaron a difundir la noticia, alimentando el fuego entre ambas comunidades. Además todo se tornó más oscuro cuando otra fan argentina dijo que "México ni siquiera forma parte de Latinoamérica, sino de Norteamérica".

El otro tweet que no toleraron las mexicanas.

Las respuestas no se hicieron esperar y se volvieron tendencia en las redes: "Alguien que les enseñe a las argentinas un poco de geografía de primer grado de primaria", "Algunas swifties no terminaron la escuela, dudo que se sepan las canciones en inglés", "Lo peor de todo es que a la chica del tweet en lugar de aceptar que se equivocó, dice que la atacan por ser argentina".