Diego Boneta y Renata Notni elevan la temperatura compartiendo sensuales imágenes de sus paradisiacas vacaciones

Diego Boneta y Renata Notni no solo se han convertido en una de las parejas más queridas y sólidas del ámbito del espectáculo latino, sino que también, en sus respectivos proyectos profesionales has sabido cosechar éxitos, sobre todo en este último año. Es por ello, que ha decidido tomarse unos merecidos días de descanso disfrutaron en el resort “One & Only Mandarina” en la riviera Nayarit en México, desde donde elevaron la temperatura compartiendo a través de sus redes sociales unas sensuales imágenes de sus paradisiacas vacaciones.

Diego y Renata descansaron en un departamento con una espectacular vista al mar, también hicieron paddleboarding y compartieron unas sensuales fotografías frente al espejo, dejando en claro la extraordinaria pareja que hacen. Así también llevaron a su viaje a Akila, la perrita del actor y productor mexicano.

Diego Boneta y Renata Notni posaron sensuales frente al espejo. Foto: Instagram/ Renata Notni

Los actores, quienes derrocharon sensualidad mostrando sus esculturales cuerpos, acostumbran a compartir con sus fanáticos imágenes de sus inolvidables viajes como por ejemplo a Santorini, Capadoccia, Tel Aviv y entre otros destinos de ensueño.

Con el amor como pilar fundamental, el 2023 fue un año de mucho trabajo para ambos ya que Renata fue la anfitriona de los premios Rolling Stone en Español y está a punto de estrenar la comedia “Malcriados”. Por su parte, Diego Boneta participó en la comedia romántica “At Midnight” y lanzó su propia marca de tequila “De Frente”.

Renata Notni y Diego Boneta disfrutaron de unas románticas vacaciones en un lugar de ensueños. Foto: Instagram/ Renata Notni

Si bien la pareja cuenta con una apretada agenda profesional, cada vez que tienen un tiempo libre aprovechan para realizar una escapada romántica a algún lugar soñado. En una reciente entrevista a “People en Español”, Diego Boneta habló de su éxito profesional y su vida personal. "Me siento tan afortunado, pero para mí es tan importante tener tiempo para mí", expresó el actor.