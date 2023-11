Adamari López revela un curioso secreto de belleza que la mantiene en forma

Es sabido que Adamari López mantiene una excelente interacción con sus seguidores, con quienes comparte momentos que vive junto a su hija Alaïa, sus familiares, proyectos profesionales y también asuntos personales. Así también, a la querida conductora le encanta hacer reír a sus fans con sus ocurrencias, y fue lo que pasó en una de sus últimas publicaciones donde reveló, junto a su mejor amigo Carlitos Pérez-Ruiz, un curioso secreto de belleza que la mantiene en forma.

Como tiene acostumbrado a sus fans, Adamari López compartió un video donde aparece con Carlitos protagonizando un sketch. En él se ve al relacionista público leyendo un libro y le comenta a la puertorriqueña un fragmento de lo que estaba ojeando. "Cuando una persona se ríe, mientras más se ríe más adelgaza", expresó Pérez-Ruiz. Acto seguido la conductora comienza a reír y se pasea por todos lados sin dejar de reír.

Adamari López y Carlitos Pérez-Ruiz hacen una gran dupla. Foto: Instagram /Adamari López

"¡Dicen que si haces esto quemas calorías! Lo estoy haciendo diario a ver cómo me va ¿quieren hacerlo conmigo?", expresó López para acompañar el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Adamari López mantiene un fluido contacto con sus fanáticos a través de sus redes sociales. Foto: Instagram/ Adamari López

Como era de esperarse, las reacciones de sus fanáticos no tardaron en llegar y agradecieron el curioso consejo de la carismática presentadora. "Acabo de perder un kilo", "tenemos que ser felices para estar delgadas", "conmigo no ha funcionado, creo que debo reír más", "bueno a reír se a dicho, espero adelgazar pronto", "iniciamos entonces, muy pronto estaré muy delgada", "ja, ja… Yo conozco a alguien que su risa es escandalosa, y no rebaja. A lo mejor hay que reírse mientras comes", "¿Cuántas veces al día? Jajaja" y "Adamari estás preciosa así, ríete pero no adelgaces", fueron algunos comentarios que recibió la puertorriqueña.

Mira el video

Adamari López volvió a arrancarle una sonrisa a sus seguidores que ya están acostumbrado a disfrutar de este tipo de divertidos momentos junto a la querida y admirada conductora.