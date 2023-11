Por qué Viggo Mortensen fue acusado de romper la pareja de Gwyneth Paltrow y Ben Affleck

Viggo Mortensen, conocido por su papel en El Señor de los Anillos, se vio envuelto en rumores y acusaciones de haber contribuido a la ruptura de la relación entre Gwyneth Paltrow y Ben Affleck a finales de los 90. Sin dudas fue uno de los bombazos más recordados del mundo del espectáculo. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Todo se dio a raíz de la película Un Crimen Perfecto, en la que Viggo Mortensen y Gwyneth Paltrow interpretaron escenas de alto contenido sexual. La química en pantalla era innegable, pero era uno de los tantos factores a tener en cuenta.

Viggo Mortensen y Gwyneth Paltrow protagonizaron Un crimen perfecto en 1998.

La polémica surgió cuando el actor de 65 años reconoció públicamente que había disfrutado sus escenas de sexo con ella y que incluso le cantaba antes de grabar, con el objetivo de tranquilizarla. Un gesto que despertó controversia.

"Antes de quitarnos la ropa y meternos entre las sábanas, le cantaba serenatas en español para calmarla y ponerla en ese ánimo. Siempre es un poco raro cuando te tienes que desnudar y hacer una escena de amor con alguien que no conoces. En este caso fue raro, pero divertido", dijo el intérprete.

Los fanáticos no tardaron en dilapidar al actor y sugerir que ambos estaban teniendo una aventura también en la vida real. “La gente me bombardeaba con cartas de odio, me decían que yo le había robado Gwyneth a Ben”, contaba en 1999, en una entrevista con Now Magazine.

Entonces empezó una tortura para Viggo Mortensen, que al principio se lo tomó como una humorada pero que luego fue subiendo agresivamente su nivel. “Me pareció gracioso al principio, pero luego dejó de tener gracia. Recibí cartas bastante crueles”, dijo.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck estuvieron tres años en pareja.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck se conocieron en 1997. Tuvieron un impasse a principios de 1999 (meses después del estreno de Un crimen perfecto), pero luego protagonizaron Bounce juntos y la llama volvió a arder. La pareja se rompió definitivamente en octubre de 2000.

Tiempo después de cortar la relación, la intérprete de Shakespeare apasionado se sinceró sobre los problemas que tenía el actor de Batman. "No se encontraba en un buen momento de su vida para tener una novia", disparó.