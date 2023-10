Raúl de Molina responde a las críticas que recibió por parte de sus seguidores

Raúl de Molina se encuentra pasando unos días de vacaciones en Taiwán, donde se pronunció a través de sus redes sociales sobre el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Esto ha generado una serie de reacciones que pusieron en una incómoda situación al presentador, quien respondió a las críticas que recibió por parte de algunos de sus seguidores.

La guerra entre estos dos países ha hecho que varios famosos compartan su punto de vista y solidaridad con uno o ambos lados provocando el debate sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional.

Esta publicación de Raúl de Molina generó la reacción de sus seguidores.

Así fue que Raúl de Molina utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,6 millones de seguidores, para realizar una publicación mostrando su apoyo y solidaridad al pueblo israelí, luego de los ataques perpetrados por los palestinos. "No hay que ser judío para apoyar a Israel", se lee en el cartel que compartió el conductor del programa “El gordo y la flaca”.

Este posteo de Raúl de Molina generó la reacción de sus seguidores, quienes en alguno de los casos estaban de acuerdo con el presentador y otros no, criticando fuertemente al comunicador cubano. "Ora por el fin de un conflicto milenario, no por un país inventado por los imperios", "es de valor, también, elevar enormes intenciones de amor y paz para Palestina", "wow, ni una palabra acerca de las atrocidades que comete Israel en contra del pueblo Palestino", fueron algunos de los comentarios que recibió el conductor.

Raúl de Molina sentó postura con respecto al conflicto entre Israel y Palestina.

Por su parte, Raúl de Molina no se quedó callado y les respondió con contundencia. "Conozco esta región mejor que muchos y lo he estudiado por años. No asumas lo que no sabes”, “no se dejó atacar, lo atacaron” e “Instagram lo manejo yo, y estas son mis opiniones y de nadie más", fueron algunas de las firmes respuestas que escribió el comunicador.