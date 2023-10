Es interesante ver los inicios de aquellas figuras del espectáculo que ya están establecidas entre las grandes del rubro, notando la evolución laboral y personal de las mismas. Con esta idea es que se puede ver cómo era Meghan Markle cuando protagonizaba Suits y notar los cambios con la que es actualmente.

La exactriz de 42 años oriunda de Los Ángeles, California, ha tenido una carrera de más de 15 años entre el cine y la televisión, pero inició en la adolescencia a tomar papeles pequeños, como en el Casados con hijos estadounidense, donde tuvo un papel no acreditado.

Podría decirse que se pudo dedicar en su totalidad a la actuación en 2002, porque luego de un personaje en un capítulo de General Hospital, empezó a tener más apariciones en otras ficciones como Century City, Cuts, CSI NY y la edición Miami, y Without a Trace, entre otras.

También participó en películas para salas y para televisión, como Horrible Bosses y The Boys & Girls Guide To Getting Down, pero recién en 2011 llegó el gran papel que la puso en la cima. Le dan el protagónico que mejor le calzaba en un momento que no iba a desaprovechar esta oportunidad: Rachel Zane en Suits.

Fueron siete las temporadas, distribuidas en siete años, donde se pudo ver el desenvolvimiento, la confianza en su interpretación y, sobre todo, la madurez de Meghan mientras pasaban las grabaciones. Eso hace que los compañeros de elenco logren cierta química casi de familia entre todos, y a cinco años desde el último capítulo, las añoranzas aparecen.

De hecho, fue Patrick J. Adams, quien interpretó a Mike Ross, novio de Rachel, el que expresó que extraña esas épocas y compartió fotos inéditas tomadas detrás de escena. Por supuesto, en algunas de ellas era Markle quien aparecía debido a la cantidad de tomas que tenían juntos.

Sin embargo, el posteo fue eliminado casi de inmediato, sin dar explicaciones de ello, pero la teoría que ganó más adeptos respecto a esto es que habría sido ella misma la que haya demandado eliminar esas fotografías privadas de su pasado, ahora que forma parte de la familia real británica.

Cabe recordar que Meghan es la duquesa de Sussex tras contraer nupcias con el Príncipe Henry de Sussex, popularmente conocido como Harry, el 19 de mayo de 2018, retirándose de la actuación.