Victoria Beckham reveló por qué fue infeliz en algún momento de su vida al lado de David

La vida de las celebridades no siempre es de color de rosas cuando ya alcanzaron ese nivel de fama y fortuna, y si hay alguien que puede decirlo es Victoria Beckham, que reveló por qué fue infeliz en algún momento de su vida al lado de David mientras fue futbolista.

La pareja está junta desde que eran muy jóvenes, en 1997, cuando recién iniciaban sus carreras, tanto ella con las Spice Girls como él con el Manchester United. A medida que fueron trascurriendo sus carreras, establecieron su relación y ya llevan 26 años juntos y 23 de casados.

Gracias a lo que ambos generaron por su lado, amasaron una fortuna que les permitió andar por diferentes lugares de Europa, pero hubo un sitio donde no la artista no la pasó nada bien y fue el primer traspaso de su marido fuera de Gran Bretaña.

La Posh Spice contó el traumático episodio en el documental Beckham, estrenado en Netflix con 4 episodios, cuando el futbolista fue traspasado al Real Madrid. Toda la familia se mudó a España, pero la situación no fue para nada favorable para ella, al punto que declaró: “Fue lo más infeliz que viví en toda mi vida”.

El mediocampista fue envuelto en un escándalo en el que su ex asistente, Rebecca Loos, dijo que tuvo un romance con él, quien habría cometido infidelidad. “Fue el período más difícil de mi vida porque parecía que el mundo estaba en contra nuestra. Estábamos como enfrentados el uno con el otro”, contó Victoria.

“Siempre habíamos estado juntos, conectados, pero cuando estábamos en España no sentimos que nos tuviéramos el uno al otro y eso es triste. Ni siquiera puedo mencionar lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla”, sentenció la empresaria de 49 años, mostrando la vulnerabilidad que aún le produce recordar aquellos tiempos.

“A todo el mundo le encanta cuando el circo llega a la ciudad, ¿verdad? A menos que estés en él”, reflexionó sobre todo el revuelo mediático que se hizo sobre la situación. Además reconoció sentimientos negativos para con David por las afirmaciones que Loos y otras mujeres hicieron de sus aventuras con él. “Si soy totalmente honesta, sí, estaba resentida”, admitió.

Por supuesto que toda esta situación afectó al por entonces futbolista, quien no rindió como se esperaba en su paso por la Casa Blanca. “Me despertaba y pensaba ‘cómo voy a ir a trabajar, cómo voy a caminar hasta ese campo de entrenamiento, cómo voy a mostrarme como si no pasara nada’. Me sentía mal cada día ni bien abría los ojos”, recordó.