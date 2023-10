Qué fue de Katherine Langford, la protagonista de 13 Reasons Why

En 2017, Netflix estrenó el drama 13 Reasons Why (Por trece razones), el cual tuvo un enorme éxito dentro de la plataforma y se estiró a lo largo de cuatro temporadas. Una de las grandes protagonistas de la ficción fue Katherine Langford, quien en su entonces ocupó el rol de Hannah Baker.

Katherine Langford fue la protagonista femenina de la ficción acompañando dentro del reparto principal a Dylan Minnette (en su rol de Clay Jensen), aunque estuvo durante las primeras dos temporadas de la serie.

En la tira, la actriz interpretó a una adolescente cuyo suicidio y casetes de audio grabados provocan los eventos de la serie. Su amigo, el protagonista, se obsesiona con descubrir qué fue lo que le sucedió en realidad, desembocando en una serie de hechos que le dan color a toda la trama e historia.

La australiana tenía apenas 21 años cuando se estrenó la serie y caracterizó a la protagonista absoluta. Actualmente tiene 27 años (nació el 29 de abril de 1996 en Perth), pero algunos le perdieron el rastro tras 13 Reasons Why.

Había tenido algunos pasos previos, pero ese papel fue sin dudas el que le permitió saltar a la fama. Y es que, solo dos años después de su debut. ya tenía una nominación a mejor actriz, entre otros, en los Globos de Oro.

Tras la ficción, la intérprete participó en algunos episodios de Robot Chicken (2018) y RuPaul's Drag Race (2019), aunque regresó a tener un rol central cuando estuvo en la serie Maldita, personificando a Nimue. Luego, el año pasado pasó por la serie de ABC Savage River.

Así luce hoy Katherine Langford, la protagonista de 13 Reasons Why.

Sin proyectos de cine o tv en el horizonte, Katherine Langford mantiene al día sus redes para sus decenas de millones de seguidores, donde sus fotos se han convertido, lentamente, en un desfile de moda de grandes marcas.