Eugenio Derbez se defiende de las críticas que le hicieron por sus declaraciones sobre el trabajo

Eugenio Derbez ha estado en el ojo del huracán luego de sus declaraciones sobre los jóvenes y la remuneración de sus trabajos. Esto ha desatado una serie de críticas en las redes sociales en contra del cómico mexicano, quien ha decidido responder a los ataques intentando defenderse.

Hace unos días, Eugenio Derbez causó revuelo luego de una entrevista que los usuarios revivieron en redes sociales donde el director se quejaba porque los jóvenes le pedían trabajar con él y querían cobrarle por sus servicios. "¿Cuánto me van a pagar?, no lo puedo creer, me enoja", mencionó el actor en la conversación, por lo que fue duramente criticado.

Eugenio Derbez habló en 2018 sobre los jóvenes y la remuneración por sus trabajos.

Eugenio Derbez se defiende

Eugenio Derbez apareció en redes sociales tratando de defenderse de las críticas que recibió por esta entrevista que fue realizada en 2018, diciendo que solamente quieren “hacer chismes”. Asimismo, el actor publicó recientemente un video en su cuenta de X, antiguamente Twitter, donde habló nuevamente del trabajo y como consiguió empleo en Televisa, por lo que los usuarios volvieron a atacarlo porque omitió información.

Eugenio Derbez compartió una entrevista donde comentaba que luego de no encontrar trabajo, decidió ir a Televisa a mostrar sus guiones, convirtiéndose así en una persona que da empleo debido a que es el creador de sus propios proyectos. Sin embargo, los internautas señalaron que omitió el hecho de que es hijo de la famosa actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, Silvia Derbez.

Eugenio Derbez se defendió, pero volvió a ser criticado en redes sociales.

"A mí me cambió la vida que en lugar de pedir trabajo, ofrecí trabajo. Un día decidí que en lugar de pedir, iba a llevar yo un libreto a Televisa. Me junté con unos amigos que tenían unas ideas muy padres, nos juntamos, confiaron en mí, escribí un guion de televisión, y por primera vez llegué a Televisa y en lugar de pedir trabajo, llegué con un libreto bajo el brazo y dije 'les traigo esto'. En ese momento se me abrieron las puertas del cielo y en ese momento me dieron mi primer oportunidad de tener mi propio programa", expresó Eugenio Derbez en esa entrevista.

Esto generó la reacción de los internautas quienes volvieron a criticar al productor mexicano señalando que ya tenía privilegios por ser hijo de una actriz reconocida. "Por qué usas el apellido de tu mamá en lugar de tu primer apellido? Tiene que ver con que tu madre era la actriz conocida?" y "porque eres un nepo baby por eso fue fácil si soy yo sin conexiones sin familia de la industria y voy a televisa nomas me dirán 'Me encanto, te llamaremos' y solo robarían la idea", son algunos comentarios de los usuarios.