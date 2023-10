Lucerito Mijares sobre Peso Pluma: “me desilusionó”

En una reciente entrevista con Anette Curubu, Lucerito Mijares había declarado su amor y admiración por Peso Pluma, sin embargo, luego de escuchar un comentario de una reportera, la joven artista confesó que el cantante mexicano la había desilusionado.

"Vi un video de cómo recibía a un fan que tenía parálisis cerebral. ¡Híjole! No, no, no, o sea: quiero que se case conmigo. Lo amé, fue un adorado", dijo Lucerito sobre Peso Pluma en aquella conversación con la conductora Cuburu.

Luego de enterarse que supuestamente Peso Pluma trata mal a los miembros de la prensa, Lucerito Mijares dijo que la desilusionó.

Ahora, al asistir al estreno del espectáculo “Cirque du Solei: Corteo” en la Ciudad de México, la hija de Manuel Mijares tuvo un encuentro con representantes de medios de comunicación donde una reportera le comentó que Peso Pluma supuestamente no trata bien a los miembros de la prensa. "Los trata de la fregada", dijo esta periodista.

Al ser cuestionada sobre si Peso Pluma le parecía un hombre atractivo, la cantante respondió decepcionada. "¿Cómo creen? Ay no, ya, entonces ya no. Es que su físico no tanto, pero pues su personalidad. Digo ahorita, ya que me dijeron esto, me desilusionó", dijo Lucerito sobre el intérprete de “Por las noches”.

Lucerito Mijares contó que es lo que le gusta de un hombre.

Asimismo, cuando le preguntaron a Lucerito que le es lo que le atrae de un hombre, contestó convencida. "Me gustan pues obviamente que tengan una buena personalidad, que sea muy buen chavo, buena onda, que trate a todos por igual, que tenga un pelazo, eso sí", expresó.

Por otra parte, Lucerito confesó que tiene otro candidato a la vista. "Mi Javiercito Poza está guapísimo, o sea, con él me caso", bromeó la joven artista.

Peso Pluma, quien ha sido en gran ganador en los “Premios Billboard de la Música Latina” con 8 galardones, no se ha pronunciado hasta el momento sobre las declaraciones realizadas por Lucerito Mijares.