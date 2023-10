Gaby Spanic confirma lo menos inesperado sobre el amor

Gaby Spanic encontró el amor nuevamente a sus 49 años de edad. Así lo confirmó la actriz de la recordada telenovela “La Usurpadora", tras idas y venidas en asuntos del corazón. En una entrevista, la venezolana dio los detalles cuando le preguntaron si tenía pareja.

“Por supuesto, ya les contaré los pormenores. Me van a hacer tan villana que me lo van a querer quitar y no lo voy a permitir”, dijo entre risas Gaby Spanic. Ahora todos se preguntan quién es este galán incógnito que le ha robado el corazón a la actriz venezolana.

Gaby Spanic no soltó prenda.

“No puedo decir nada, muy contenta, es bombero, me apaga el fuego", dijo entre risas. No le voy a dar por menores, es privado”, señaló en modo sarcástico la ex reina de belleza venezolana. Sus respuestas fueron muy juguetonas, pero aún así no soltó la identidad de su enamorado.

El reportero tratando de sacarle información le preguntó si se trataba de alguien menor que ella. Gaby Spanic contestó, “Y cuál es el problema. El amor no tiene edad ni sexo, ustedes lo saben”. También señaló que ella no es de la las que mantiene a un hombre. “No mi amor, a mí que me paguen los impuestos, si no no camina la relación”.

Mira el video

Es que Gaby Spanic siempre ha sido muy reservada y no le gusta ventilar sus relaciones. Uno de sus romances más conocidos fue con José Ángel Llamas, en una relación que duró un año, y luego con Neil Pérez con quien tuvo a su hijo Gabriel de Jesús, que hoy tiene 15 años.