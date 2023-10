Frente al espejo y en bikini, Marjorie de Sousa desata la locura en redes

Con su belleza y talento, Marjorie De Sousa, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de la industria del entretenimiento latinoamericano, quien además de conquistar corazones por sus actuaciones en exitosas telenovelas, también lo hace a través de las redes sociales. Ahora, la venezolana sorprendió a sus fans al posar frente a un espejo luciendo un bikini colorido y presumiendo de su increíble bronceado artificial.

Marjorie de Sousa está atravesando por un gran momento profesional. Y es que su popularidad renació en 2021 interpretando el papel antagónico de “Julia Torreblanca” en la telenovela “La desalmada”, lo que la ha llevado a cosechar éxitos en estos últimos años. Ahora, la también modelo participará del melodrama “Golpe de suerte”, donde compartirá créditos con el galán Eduardo Yañez.

Marjorie de Sousa causó revuelo en las redes sociales al compartir un video donde presumió de su perfecto bronceado artificial luciendo un bikini colorido. La venezolana derrochó sensualidad y estilo con un traje de baño de dos piezas que dejó al descubierto su espectacular figura.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 9,9 millones de seguidores, la actriz acompañó su publicación con una extensa descripción. “Siempre estoy buscando lo que sea mejor para mi salud y en esto va incluida obviamente mi piel así que trato de no tomar mucho sol y si lo hago que sea en horarios permitidos y donde no sea de mucho impacto para mi piel, como soy muy blanca no puedo literal tomar mucho sol así que decido buscar opciones que me ayuden a verme con color pero sobre todo que sea de una forma natural”, escribió la actriz.

Mira el video

Como era de esperarse, el posteo de Marjorie de Sousa generó la reacción de sus admiradores, quienes no dudaron en enviarle mensajes destacando su belleza. “Hermosura”, “estás divina”, “amooooo”, “hermosa y divina mi princesita”, “espectacular”, “excelente, bonita y bella”, “preciosura”, “estás como quieres princesa” y “que hermosos cuerpo”, fueron algunos de los comentarios halagadores de los fans de la venezolana.