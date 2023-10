Así fue el detrás de escena de la entrevista de El Escorpión Dorado a Gerard Piqué

Luego de la visita relámpago a México por cuestiones laborales, Gerard Piqué fue entrevistado por el Escorpión Dorado en Barcelona. El reconocido youtuber mexicano se llevó la primicia y dio un paseo en auto con el empresario, con quien mantuvo una conversación donde hubo muchas risas, preguntas serias y otras bastante picantes.

Ahora, el Escorpión Dorado habló en el programa “Despierta América” de Univision y reveló como fue el detrás de escena de su entrevista con el ex de Shakira. "No trates de explicártelo. Soy un Dios, estoy acostumbrado a conseguir lo que nadie más puede. Todo el mundo quiere estar con Escorpión Dorado. Me rogó Piqué", expresó el youtuber al ser cuestionado por Jomari Goyso sobre cómo consiguió la entrevista con Gerard Piqué.

Asimismo, el youtuber mexicano comentó que en un momento del paseo pasaron frente al Camp Nou, el estadio del FC Barcelona donde jugaba el ahora empresario, y se encontraron con varios fanáticos del equipo de fútbol catalán. “Se le abalanzaron. Los aficionados deportivos lo quieren muchísimo", dijo el Escorpión Dorado sobre Gerard Piqué.

Por otra parte, el youtuber reveló que el exdefensor de la selección española de futbol no puso ninguna condición con respecto a las preguntas de la entrevista, y que tampoco lo censuró. "Somos hermanos del alma, somos compadres. Yo le dije que nos fuéramos a echar desmadre con unas barcelonesas que conozco", bromeó el Escorpión Dorado, aunque aclaró que el deportista es muy serio. “Es un padre de familia”, remató.

Aclarando que Gerard Piqué es un hombre muy solitario, el Escorpión Dorado dijo que las personas no paraban de demostrarle el cariño que le tienen. "Todo el mundo lo saludaban, se bajaban en los semáforos a tomarse fotos con él", expresó el youtuber.

Al ser cuestionado sobre si ya le pidió una entrevista a Shakira, el Escorpión Dorado bromé sobre el tema. "Todavía está muy sensible por el tema de que está muy atraída hacia mí. Yo le soy fiel a todas. Yo sé que a ella no le gusta ese tipo de poligamia", concluyó el youtuber mexicano.