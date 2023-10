Toma aire antes de ver cómo luce hoy Óscar Reyes, a 20 años de Pasión de Gavilanes

Todavía no se puede creer que ya han pasado dos décadas desde que la exitosa telenovela "Pasión de Gavilanes" cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Esta novela combinó pasión, amor y venganza y en poco tiempo se convirtió en un fenómeno televisivo. Cómo olvidar a Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

El tiempo no ha pasado en vano para Juan Alfonso Baptista, que a sus 47 años ha sabido mantenerse en forma y lucir más bello que nunca. Este actor venezolano sigue robando suspiros con su mirada intensa y su físico escultural.

Como el buen vino, así luce Juan Alfonso Baptista a sus 47 años.

Una vez que terminó "Pasión de Gavilanes", Juan Alfonso Baptista siguió su camino en el mundo de la actuación tanto en cine como en diversas producciones televisivas. Su talento actoral es único y disfruta de diferentes géneros y personajes, pues es versátil y le encanta comprometerse con sus personajes.

Juan Alfonso Baptista es un papacito.

Sin embargo, el personaje de Óscar Reyes lo catapultó a la fama y al día de hoy un ejército de telespectadores siguen viendo esta telenovela. Y es que es imposible de olvidar el carisma en pantalla de este papel: apasionado e impulsivo que luchaba por proteger a los suyos sin importar las consecuencias. Su romance con Jimena Elizondo, interpretada por la talentosa actriz Paola Rey, fue uno de los puntos clave de la trama y dejó huella en los corazones del público.

Mira el video

Juan Alfonso Baptista se instaló definitivamente en Colombia, pues se siente como en casa. “La verdad, me siento muy conectado con este país maravilloso. A lo mejor no nací en Colombia, pero me siento de aquí. Colombia me ha abrigado de una manera muy especial y me ha dado muchos más regalos de los que yo le he dado”, dijo.