Shakira habla de su nueva etapa: “estoy en una luna de miel”

Durante la semana de los premios “Billboard Latin Music Awards”, Shakira brindó una entrevista a Leila Cobo, editora de la revista “Billboard”, a quien le comentó cómo se siente en esta nueva etapa de su vida, luego de haberse mudado junto a sus hijos Sasha y Milan a la ciudad de Miami.

Shakira aseguró que está viviendo momentos de plena felicidad y muy conectada con sus fanáticas mujeres. "Es un regalo poder sentir que tengo tantas hermanas allá afuera porque me siento hermanada con mi público femenino", expresó la colombiana.

Asimismo, la artista habló de lo que pasó luego de haberse separado de Gerard Piqué tras más de una década de relación. "Siento que hay tantas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado. Han tenido experiencias aún peores que la mía o mejores, pero que tenemos tanto en común que no estoy sola", aseguró la compositora.

Shakira, quien recibió un reconocimiento por las ventas de sus canciones “Acróstico” y “Copa vacía, se refirió a cómo se siente en esta etapa por la que está transitando. "Estoy muy inspirada, estoy con ganas. No sé qué me pasa. No tengo ni idea porque no es que he estado así en todas las etapas de mi vida. Ha habido etapas en las que me tienen que llevar con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar", reveló.

De la misma manera, la colombiana reconoció que hoy disfruta de su proceso creativo. "A veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa, pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música", dijo Shakira.

Cabe destacar que recientemente la artista causó revuelo en las redes sociales con el lanzamiento de su nuevo tema “El Jefe”, en colaboración con “Fuerza Regida”, canción con la que la colombiana debutó en el género regional mexicano, y cuyo videoclip lleva más de 48 millones de vistas en la plataforma YouTube.