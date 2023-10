La infidelidad de David Beckham a Victoria: qué pasó con Rebecca Loos

David Beckham y Victoria Beckham son sin dudas una de las parejas más icónicas y prestigiosas del mundo del espectáculo. Se conocieron en los años '90 y llevan 24 años casados, superando cualquier tipo de crisis y rumores de separación. Sin embargo, la tormenta más fuerte que tuvieron que surfear fue contra Rebecca Loos, vinculada como una de las infidelidades más escandalosas del mundo del espectáculo.

Hablamos de la exasistente de David Beckham, quien se convirtió en una de las mujeres más odiadas del Reino Unido durante la etapa del futbolista en el Real Madrid. En aquel entonces, en 2003, se dijo que él le estaba siendo infiel a Victoria Beckham con esta mujer.

El matrimonio entre David Beckham y Victoria superó una fuerte crisis hace veinte años.

El mediocampista británico tuvo una carrera ejemplar como futbolista, aunque sin dudas uno de los momentos top de su trayectoria fue cuando formó parte de los Los Galácticos. Al club llegó en 2003 y sin su esposa, pero rápidamente su vida tomaría un giro drástico.

Al poco tiempo de su llegada, comenzaron a surgir rumores de que el deportista engañaba a su esposa con una joven mujer. No pasó mucho cuando se supo la identidad de la tercera en discordia: Rebecca Loos, su asistente en ese entonces.

Todo se salió de control luego de que un medio se contacte con la mujer para decirle que tenían información sobre su amorío. “Recibí una llamada en la que me decían que eran de News of the World y que iban a sacar a la luz lo mío con David Beckham. Mi corazón dejó de latir durante un minuto”, señaló la exasistente

David Beckham lanzó un comunicado negando los informes, aunque luego la mujer concedió una entrevista a Sky One. “No le teme al cuerpo de la mujer. Sabe lo que hace”, contó: “Valió la pena. Al principio había ternura, pero al final era una relación puramente sexual”, agregó.

¡Fuerte! Victoria subiéndose a un auto y de fondo David Beckham con Rebecca Loos.

En la actualidad, Rebecca Loos vive feliz en una granja en Noruega, junto a su esposo y sus dos hijos. Tras haber sido desmentida en esos años, ahora su nombre volvió a los primeros planos con la docuserie de David Beckham en Netflix, en la que el empresario hace alusión a este escándalo.

“Hubo varias historias terribles que eran difíciles de aguantar. Era la primera vez que Victoria y yo sufríamos esa presión en nuestro matrimonio. Cada vez que nos levantábamos había algo más. Y los dos sentíamos no ya que nos perdíamos el uno al otro, sino que nos ahogábamos. Verla sufrir era increíblemente difícil. Pero somos luchadores. Y en ese tiempo necesitamos luchar por el otro y nuestra familia. Y lo que teníamos valía la pena para ser luchado”, cuenta el exfutbolista. Así luce hoy Rebecca Loos, que actualmente se desempeña como instructora de yoga.

“Fue la época más difícil para nosotros. Porque parecía que todos iban contra nosotros. Y si soy sincera, estábamos enfrentados”, agregó por su parte Victoria Beckham, dando también testimonio en el documental. Mientras la pareja de famosos lo niegan todo, Rebecca Loos insistió que fue cierto y nunca más volvió a hablar del tema, ni siquiera ahora.