Este sería el nombre de la hija de Christian Nodal y Cazzu

El pasado 14 de setiembre de 2023, Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de una nenita. Si bien hasta el momento los artistas no mostraron el rostro de la bebé, las especulaciones sobre el nombre de su hija es tema obligado de sus fanáticos, y ahora, al parecer se ha revelado el misterio.

Cabe recordar que, antes de que naciera su hija, Christian Nodal había mencionado cual era el nombre que le hubiera gustado. "Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, no sé", expresó el mexicano en aquel entonces.

Christian Nodal y Cazzu dieron la bienvenida a su hijita con esta tierna imagen.

Lo cierto es que corrió el rumor de que el nombre de la hijita de Nodal y Cazzu sería Inti, que significa sol. Y es que los fans aseguraron esto luego de ver al intérprete de “Botella tras botella” llevar un dije con esa palabra tras el nacimiento de la bebé.

La foto que compartió Cazzu levantó sospechas sobre el nombre de su hijita.

Ahora, circula una nueva teoría sobre cómo se llamaría la hija de Christian Nodal y Cazzu. Luego de que la cantante argentina compartiera una foto a través de sus historias de Instagram donde sostiene en brazos a su primogénita, quien lleva puesta una remera blanca con grandes letras negras con la inscripción “Alma”, sus fans coincidieron que ese podría ser el nombre de la pequeña. "Aquí estrenando uno de los 100 regalos de la tía Nicki Nicole", escribió Cazzu para acompañar la imagen.

Sin embargo, pese a todas las especulaciones sobre el nombre de su hija, ni Christian Nodal ni Cazzu se pronunciaron al respecto, por lo que todavía habrá que esperar a que los famosos confirmen esta nueva teoría.