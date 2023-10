Cristian Castro responde a quienes lo critican por los cambios en su rostro

Cristian Castro es una de las figuras más representativas del mundo de espectáculo latinoamericano, quien desde hace algunos años atrás viene creando polémicas con sus diversos looks. Incluso, en un programa de televisión donde participó como jurado, el intérprete se teñía el cabello de un color distinto cada semana. Es así que, de un tiempo a esta parte, el artista ha recibido numerosas críticas por los cambios en su rostro y por aumentar de peso.

Cristian Castro mantuvo una entrevista para el programa de YouTube argentino “Caja Negra” de Filo.news donde habló de los ataques que también recibe por parte de su propia familia. "Mi tía me dice por favor, tienes que enflacar (adelgazar) te pido que dejes de comer harinas, se te está cayendo la papada y tienes esta panza, y ¿qué vas a hacer ahora? Y digo '¿realmente es tan alarmante esto?'. Traen como una alarma ahí tremenda, yo creo que no es para tanto, tenemos que estar a gusto. No puedo estar haciéndome el guapo en todo momento", reveló el cantante.

Cristian Castro con uno de sus polémicos looks.

Con respecto a los comentarios negativos recibido por sus cambios en su rostro por el paso del tiempo, el artista tuvo una simpática respuesta. "Los varones nos empezamos a ver estilo señora, de verdad, yo de pronto me veo al espejo y digo: 'soy una señora', ni si quiera soy un señor, soy una señora, quizás a las mujeres le pasa al revés. A los 15 años a como sea te ves guapo. Empiezas a crecer y te empiezas a ver como tu tía, y punto, todos los varones nos empezamos a ver como una tía. Te empiezas a ver como tu maestra, como una señora", bromeó el hijo de Verónica Castro.



Cristian Castro aseguró que se siente bien y que no le afectan los ataques que recibe.

Por otro lado, Cristian Castro aseguró que no le afectan las críticas, ya que se siente feliz de hacer lo que quiere con total libertad. "Lo que me pongo, si es ridículo, si no actúo bien, si el pelo es una locura, si explotó el pelo, si se tiñó el pelo horrible. Me parece que no me toca en mi sistema, todo me lo regalo yo. Me gusta mucho esta etapa en donde puedo sentirme 'loser', perdedor, ridículo, decadente, fuera de contexto y no tener que luchar por ser 'cool'", aseveró el artista mexicano.