Crecen los rumores de romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina

Luego de que fueran captados juntos en el aeropuerto de Ciudad de México regresando de un viaje, siguen creciendo los rumores de romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina. La prensa abordó a los famosos para cuestionarle sobre las versiones que apuntan a su supuesta relación amorosa.

De acuerdo a lo informado por Univision, ambos estaban juntos conversando, pero para intentar pasar desapercibidos, cada uno salió por separado tratando de evitar a los reporteros.

Geraldine Bazán negó mantener una relación amorosa con el empresario mexicano Giovanni Medina.

Giovanni Medina fue alcanzado por los representantes de la prensa a los que aclaró que no iba a hablar de nadie, excepto de Ninel Conde, con quien tuvo un hijo en común y según el empresario, e una mujer muy importante en su vida. Sin embargo, al ser cuestionado por los deseos de felicidad de Gabriel Soto para su exesposa Geraldine Bazán, y si confirmaba el supuesto romance con la actriz, Medina prefirió no tocar el tema.

"De mi parte querida es todo, es un gusto verlos aunque sea tan despeinado. Mi prioridad es mi hijo y mi trabajo", dijo el empresario mexicano a los reporteros.

Por su parte, Geraldine Bazán negó que sean pareja y que se hayan besado o demostrado cariño con Medina, ya que solo tiene una vieja relación de amistad. "No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años", expresó la actriz de telenovelas.

Crecen los rumores de romance entre el empresario Giovanni Medina y Geraldine Bazán.

Asimismo, la ex de Gabriel Soto apuntó a la prensa por inventar noticias. "Ese es el problema que ustedes ponen fuegos artificiales donde no hay y hacen chismes donde no hay", señaló.

La actriz mexicana aclaró también que viajaron juntos porque tiene un club de padres solteros para que los niños compartan momentos de esparcimiento juntos. De acuerdo a lo reportado por medios mexicanos, los famosos viajaron al parque Disneyland de Anaheim, California.

Cabe recordar que la mamá de Geraldine, Rosalba Bazán, habló en el programa “Venga la alegría” de TV Azteca, donde negó la relación amorosa de su hija con Giovanni Medina, dejando en claro que tampoco quiere verlos juntos como pareja.