Tras su salida, Adamari López reaparece en las pantallas de Telemundo

Luego de su despido de Telemundo, Adamari López reapareció en las pantallas de la cadena televisiva, pero esta vez en rol de entrevistada. La conductora mantuvo una conversación con su excompañera de trabajo Azucena Cierco durante la emisión del programa “Al rojo vivo”, donde habló también entre otras cosas, del lanzamiento de su campaña con una compañía de seguros que tiene como objetivo mejorar la salud de los hispanos y prevenir diversas enfermedades.

"Regresamos al programa con noticias de Adamari López. Ella nos habló del escándalo en el que se vio envuelta cuando su exesposo Luis Fonsi lanzó el tema 'Pasa la página Panamá', que muchos pensaron estaba dirigido a ella", anunció la conductora del programa Lourdes Stephen.

Adamari López fue entrevistada por el programa "El rojo vivo" de Telemundo.

Y es que, si bien Adamari López tenía como objetivo promocionar la campaña, las conductoras de “Al rojo vivo” no dudaron en preguntarle sobre el nuevo tema de su ex Luis Fonsi, que había generado tanta controversia.

"Yo creo que en su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, nada es personal. Yo estoy tranquila y en paz, caminando hacia adelante con la frente en alto, orgullosa de lo que he podido lograr solita", expresó Adamari López.

Luego de terminada la entrevista, las conductoras del show elogiaron y se dirigieron con buenos comentarios hacia la exconductora de Telemundo.

Se van a cumplir 6 meses de la sorpresiva salida de Adamari López de Telemundo.

"No hay persona con mayor luz. De verdad muchachas yo que la conozco de tantos años al igual que ustedes Ada siempre brilla y tiene un corazón tan hermoso como para decir ya pasó", aseveró Azucena Cierco.

"La veo tan serena. Antes que nada la veo serena, la veo enfocada. Me encanta lo que dice que no voy a estar con una persona simplemente para llenar un espacio, me parece tan maduro de su parte y de verdad que Ada en cada etapa de su vida siempre nos deja una enseñanza y esta campaña que está haciendo también es muy importante para todos nosotros", finalizó Lourdes Stephen.