La fuerte decisión de Mick Jagger: por qué dejará sin herencia a sus hijos

Mick Jagger cumplió hace unas semanas 80 años -26 de julio de 1943, Dartford, Reino Unido-, sin embargo eso no impide que el legado de The Rolling Stones siga tan vigente como siempre. Días atrás el cantante habló sobre la forma de eternizar aún más a su grupo a través de una gira holográfica cuando dejen de tocar, y ahora se sumaron una nuevas declaraciones respecto a sus hijos y la herencia millonaria en su poder.

Esta última declaración que hizo hizo bastante ruido, y hasta fue mirada de reojo por quienes no se interiorizaron en el tema. Y es que, el propio Mick Jagger confesó que no les dejará herencia a sus hijos.

Mick Jagger es padre de ocho hijos fruto de varias relaciones.

¿Por qué? Primero porque destinará dicha fortuna hacia causas benéficas. Y segundo, dato que no debe pasarse desapercibido, porque cree que sus hijos no necesitan de ningún tipo de "ayuda" económica para seguir viviendo.

El cantante insinuó que donaría su fortuna a organizaciones benéficas. “Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien”, explicó en una reciente entrevista a The Wall Street Journal, refiriéndose a sus regalías.

Cabe recordar que el intérprete tiene en total ocho hijos, que se reparten a través de múltiples romances. Primero hay que nombrar a Karis (53), su primogénita, nacida de su unión con la actriz Martha Hunt. Al año siguiente nació Jade (52), con su exesposa Bianca Jagger.

Con quien más hijos tuvo fue con Jerry Hall, la modelo estadounidense: Elizabeth (39) Georgia May (31), James (38) y Gabriel (25). En 1999, nació su hijo Lucas, fruto de su relación con Luciana Giménez Morad. Y finalmente hay que sumar a Deveraux, hijo que tuvo con la coreógrafa y exbailarina Melanie Hamrick.

Mick Jagger, líder de The Rolling Stones.

Según expertos en el tema, The Rolling Stones se vieron obligados a aprender a manejarse financieramente después de enfrentar algunos problemas con los derechos de propiedad intelectual de sus obras.

De hecho todavía no poseen los derechos de su repertorio previo a 1971, que incluye temas como Satisfaction, Paint it Black y Jumpin Jack Flash. Recibieron millones de libras en regalías, pero no tanto como si fueran propietarios absolutos de la música.