La impactante imagen de Pamela Anderson, sin maquillaje y a los 56 años

Desde que a comienzos de año se lanzó el documental Pamela: A Love Story en Netflix, Pamela Anderson, la icónica sex symbol de los ‘90, se encuentra más vigente que nunca. Y es que, ahora, volvió al centro de la escena y volvió a tomar mucha popularidad, sobre todo ahora que decidió empezar a mostrarse sin maquillaje.

A los 56 años, y ya alejada de esa imagen de bomba explosiva, el tiempo ha pasado para Pamela Anderson y no oculta el paso de los años. Es por eso que, su rostro quedó más expuesto que nunca por estos días y sorprendió a varios.

Así luce ahora Pamela Anderson, tras decidir no maquillarse más.

En épocas como hoy, con el concepto de la belleza cambiando y las figuras mostrándose más al natural, cuando antes la figura lo era todo, ahora la historia cambió bastante. Y la actriz lo demostró en la reciente Semana de la Moda de París.

Para Pamela Anderson es un paso gigantesco, ya que años atrás había pasado en reiteradas oportunidades por el quirófano para someterse a diferentes cirugías estéticas. Obviamente que, con este giro que toma su decisión a nivel estético, su rostro luce completamente diferente al que estábamos acostumbrados.

Pero la pregunta en cuestión es: ¿Por qué tomó esta decisión de no maquillarse más? Esto mismo lo explicó a la revista Elle, detallando que todo tiene que ver con el fallecimiento de su maquilladora de confianza a causa de un cáncer de mama.

“Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje”, declaró a la reconocida revista de moda y estilo, acerca de esta nueva imagen que adopta, mucho más minimalista y totalmente natural.

Luego, se explayó sobre este cambio en su estética: “En estos días, mi secreto de belleza es no hacer nada. Despertarme y lo que esté pasando, está pasando. Aceptación. Eso es lo que estoy tratando de abrazar ahora en mi vida”.