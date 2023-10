Adamari López deja en una pieza a Luis Fonsi tras soltar esta primicia

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron juntos por más de cinco años. Esta relación era una de las más consolidadas en el mundo del espectáculo, pero todo cambió cuando la presentadora y actriz fue diagnosticada con un cáncer de mama. De ahí en adelante todo se tornó oscuro entre ellos y el cantante quedó muy mal parado.

Los fanáticos tanto de Adamari López y Luis Fonsi no comprendían la situación, pues esperaban que la presentadora recibiera el mayor apoyo del cantante. Sobre esto conversaron en el programa “Despierta América”, del canal Univisión, Adamari López y Karla Martínez.

Adamari López dejó en claro que la etapa con Luis Fonsi quedó en el pasado. “Fui muy feliz y me ayudó a salir de un momento durísimo. Era mi pareja y fue de lo que quizás más yo me agarré para poder salir adelante. Fue esa ilusión de casarnos, de formar una familia para toda la vida. Y esa misma persona con la que yo tenía esa ilusión, también en su momento me causó el mayor dolor”, dijo.

Es por ello que la nueva canción de Luis Fonsi “Pasa la página" no le causa ni una sensación a Adamari López, pues ella “la pasó 14 años atrás”. “Ese dolor me hizo encontrar otra fortaleza que tampoco sabía que tenía. Yo solo tengo agradecimiento para la vida para la gente que ha pasado a mi alrededor. Tengo buenos pensamientos y buenos deseos. Rezo mucho por la gente que ha pasado por mi vida”, dijo.

El propio Luis Fonsi tuvo que hacerle frente al escándalo que produjo su canción y afirmó a la prensa que nunca estuvo dedicada a Adamari López. También declaró que solo es una percepción de la gente, pues hasta creen que la modelo que aparece en el videoclip tiene un gran parecido con la presentadora y actriz.