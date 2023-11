Qué dice el informe forense final de la autopsia a Matthew Perry

La autopsia final de Matthew Perry, el icónico actor de Friends que falleció este fin de semana, dejó grandes incógnitas. Su trágica muerte, a los 54 años, la cual ha conmocionado a Hollywood.

Según la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles, los resultados de los exámenes aún están pendientes de un informe toxicológico, lo que podría retrasar la determinación de la causa de su fallecimiento durante semanas. Esto provoca que el resultado sea "diferido" hasta que se realicen "investigaciones adicionales".

Todo el mundo recordará a Matthew Perry por su icónico papel en Friends.

La División de Robos y Homicidios de la policía de Los Ángeles está a cargo de la investigación, aunque no se sospecha que se trate de un acto criminal. Si bien TMZ informó que "no se encontraron narcóticos ilícitos" en la casa del actor, las autoridades aún no han revelado detalles sobre lo que encontraron en la inspección debido a que la investigación está en curso.

La emergencia que condujo a la llamada al 911 fue reportada como un paro cardíaco, aunque se mencionó en un audio del 911 un posible "ahogamiento".

Los equipos de rescate llegaron a la residencia de Matthew Perry a las 4:07 pm del sábado, encontrándolo en el jacuzzi, donde, según un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, "un paciente masculino adulto falleció antes de que llegara el equipo de rescate". Se descubrió que la víctima había cambiado de posición con la cabeza fuera del agua.

La familia de Matthew Perry, visiblemente afectada, compartió su dolor, describiendo cómo el actor luchó durante años contra las adicciones. "Matthew trajo mucha alegría a este mundo, tanto como actor como amigo. Todos ustedes eran tan importantes para él y agradecemos las tremendas expresiones de amor que se han recibido", explicaron.

Matthew Perry tenía 54 años al momento de su muerte.

La noticia de la muerte del intérprete, reconocido por ponerse en la piel de Chandler Bing en Friends, ha sacudido profundamente a Hollywood. El mundo entró en una completa conmoción al conocer la noticia de su deceso, y durante todo el fin de semana y por estas horas todos hablan de ello.

Numerosas celebridades le rindieron homenaje a Matthew Perry en redes, recordando anécdotas personales, como Gwyneth Paltrow, quien compartió su experiencia en un festival de teatro en 1993, destacando la personalidad amable y divertida de Perry durante aquel "verano mágico" cuando ambos aún anhelaban el éxito en sus carreras actorales.