Geraldine Bazán habla de la opinión de su madre sobre tener a Giovanni Medina de yerno

Desde hace unas semanas corren rumores de un supuesto romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina. Incluso, fueron captados viajando juntos, aunque ellos han negado tener algún tipo de relación amorosa y han asegurado ser solo buenos amigos. Ante estas especulaciones, Rosalba Ortiz, la madre de la actriz, dio su opinión sobre tener al empresario como yerno, idea que al parecer no es de su agrado.

Ahora, Geraldine Bazán, habló sobre la opinión de su madre a cerca de Giovanni Medina. “Es que así son las mamás”, dijo la actriz a la prensa. Asimismo, confesó que espera no ser tan estricta con las parejas sentimentales de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. “No sé, espero que a mí algunos de los prospectos de mis hijas, me gusten”, dijo la actriz.

Rosalba Ortiz, la madre de Geraldine Bazán, no ve con gracia que Giovanni Medina sea su yerno.

Geraldine Bazán se sinceró con la prensa respecto al hermetismo con el que maneja hace un tiempo los asuntos de su vida amorosa, asegurando que los medios arman sus propias historias y eso termina afectándole a ella. “Me marean a veces”, confesó. “Estoy más acostumbrada, la verdad a que me relacionen sentimentalmente con diversos hombres. Por eso, he decidido no hablar de mi vida privada. Porque no tiene caso, ustedes me ennovian, me desennovian, no puedo hacer nada. Me causa, la verdad, gracia”, expresó la ex de Gabriel Soto.

Crecen los rumores que apuntan a un supuesto romance entre el empresario Giovanni Medina y la actriz Geraldine Bazán.

Mientras continúan las especulaciones sobre su supuesto romance con Giovanni Medina, Geraldine Bazán sigue desempeñándose en su profesión y en su faceta como madre, por lo que advirtió que las mujeres son capaces de cumplir con diversos roles al mismo tiempo. “Creo que coordinándose se puede hacer todo. Siempre he dicho, las mujeres podemos ser buenas mamás, profesionistas, ser buenas amas de casa y todavía estar con tacones porque podemos ser multitasking”, finalizó la actriz.