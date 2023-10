Esto opina la ex de Horacio Pancheri sobre los comentarios despectivos que hizo sobre Samadhi Zendejas

Hace unos días se desató una fuerte polémica luego de que Horacio Pancheri llamara supuestamente “fea” a Samadhi Zendejas a través de sus redes sociales. El argentino se excusó diciendo que le habían hackeado su cuenta de Instagram, aunque el hermano de la actriz, así como también la cantante Danna Paola, arremetieron contra el también modelo defendiendo a la protagonista de la telenovela “Vuelve a mí”. Ahora, Marimar Vega, ex del actor, opinó sobre los comentarios despectivos realizados por el galán.

“Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Eso de que te hackearon que te lo crea alguien que no conoce de redes. ¿Qué no puede entrar a su cuenta?”, comentó Adriano Zendejas, hermano de Samadhi.

Marimar Vega, ex de Horacio Pancheri, opinó sobre los dichos del actor contra Samadhi Zendejas.

Si bien el actor argentino ha publicado un comunicado, no se ha disculpado de forma directa con la actriz, por lo que la controversia alrededor de este tema continúa. Así es que Marimar Vega, expareja sentimental de Horacio Pancheri, quien admitió haber mantenido una relación tóxica con el modelo, respondió a los cuestionamientos de la prensa con respecto a la polémica. “Ya, es que no me gusta hablar de él (Horacio Pancheri) ¿para qué?”, dijo a los medios de comunicación. “¿Para qué le dan bola?”, remarcó la actriz mexicana.

Marimar Vega, quien está celebrando un año, ocho meses de casada con su esposo Jerónimo Rodríguez, prefirió cerrar el tema y continuar su camino, ya que se encontraba en un evento público.

Marimar Vega admitió que con Horacio Pancheri mantenían una relación amorosa tóxica.

En el mismo acontecimiento se encontraba Samadhi Zendejas, quien fue abordada por la prensa que quería saber cómo se encontraba de ánimos luego de lo ocurrido con Pancheri. Sin embargo, la actriz evitó hablar del tema, aunque dio su apoyo a las mujeres. “Estoy superbién. Muy feliz. Me siento en uno de los momentos más bonitos de mi vida, realizándome. Haciendo historia, no nada más en México. Representando a todas las mujeres mexicanas en toda la industria en general, así que muy feliz y muy contenta”, mencionó.

“Ustedes saben que mis redes son dedicadas a las mujeres. Porque han hecho historia conmigo, siempre camino con ellas, siempre las llevo a un logro a corto o largo plazo”, finalizó Samadhi Zendejas.