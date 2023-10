En su cumpleaños, Dayanara Torres hace una revelación sobre su carrera profesional

Dayanara Torres es una de las figuras del mundo del espectáculo latinoamericano con mayor entrega. En sus facetas como presentadora y madre, la exreina de belleza es realmente un ejemplo a seguir. Ahora, la puertorriqueña celebró su cumpleaños número 49 y compartió a través de sus redes sociales la alegría que le genera esto, así como también su nuevo proyecto profesional, el cual la tiene por demás entusiasmada.

Con un año más de vida, Dayanara Torres sigue acumulando experiencias y aprendizajes, y luego de 30 años de haberse consagrado como Miss Universo, compartió con sus fans su nuevo proyecto profesional. Se trata de una película y cuyo equipo de compañeros y trabajo la ha sorprendido con un hermoso festejo de cumpleaños en el set de grabación.

Dayanara Torres se encuentra ante un nuevo reto profesional.

Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos por la sorpresa de sus compañeros, Dayanara agradeció y se mostró encantada de enfrentar este nuevo reto.

Dayanara Torres agradeció el festejo que recibió de parte de sus nuevos compañeros de trabajo.

“Gente, estoy feliz porque me levanté y dije, estoy trabajando, estoy haciendo lo que me encanta y apasiona con gente maravillosa, que, aunque no nos conocemos tanto, siento mucho cariño de parte de ustedes. Y sepan que los quiero mucho también, me hacen sentir querida, protegida y mimada, me consienten hasta con azúcar negra, feliz de pasarla con ustedes que son mi nueva familia”, expresó Dayanara Torres.

Mira el video

De esta manera, la presentadora puertorriqueña suma un nuevo año de vida con las mismas ganas, entusiasmo y alegría que trasmite siempre a sus seguidores, quienes desde sus comienzos la acompañan y celebran cada uno de sus logros junto a ella.