Drew Barrymore mostró su foto más íntima: “Tengo miedo”

Hay momentos bisagra en la vida de las personas, que los ponen en situaciones límite, y las figuras de Hollywood no están exentas de ello. Esto le sucede actualmente a Drew Barrymore, que mostró una foto de lo más íntima y confesó tener miedo de su futuro.

La actriz y presentadora californiana de 48 años aprovechó su programa The Drew Barrymore Show para llamar a su audiencia femenina a realizarse chequeos periódicos respecto a su salud en temas bastante delicados.

Es por eso que, en el mes de la concientización del cáncer de mama, se sumó a la campaña de detección precoz incentivando a las mujeres a hacerla y, a su vez, hacerla ella también, registrando todo el proceso para emitirlo en su show.

“Cumpliré 49 años y tengo dos hijos que han hecho que todo cambie para mí, me importa si voy a estar de ahora en más y cómo voy a estar. Soy más responsable que nunca con respecto a mi salud”, rezó el discurso con el que Drew abrió el video.

El segmento muestra a Barrymore siendo asistida e instruida por los médicos y técnicos, a quienes fue haciéndole preguntas recurrentes que estos iban respondiendo, en busca de dejar bien claro los beneficios de realizar un diagnóstico preventivo y mitigar algún que otro mito respecto al tema.

“Creo que nos suele jugar en contra nuestra propia cabeza a la hora de especular sobre los problemas de salud. No sé ustedes, pero yo me autodiagnostico todo el día y los resultados son horribles, esa no es la forma en que debemos hacerlo”, recomendó la actriz, incitando a que siempre se busque una consulta con un profesional.

También tuvo un momento en el que profundizó en sus sentimientos respecto a encarar este tipo de exámenes: “Estoy tratando de hacerme cargo y de resolver esto. Quiero que se unan a este viaje conmigo porque soy simplemente otro ser humano más que anda por ahí con miedo de recibir malas noticias, aunque sé que afrontarlo lo es todo”.

Drew Barrymore sumó al video el testimonio de algunas supervivientes a este tipo de cáncer a modo de completar toda la experiencia y, sobre el final, mostró que los resultados de su mamografía estaban dentro de los parámetros normales, añadiendo: “Si te duele, debes saber que son solo unos segundos y que eso puede salvarte la vida”.