Cuál fue el actor que le hizo pasar el peor momento a Jennifer Lawrence mientras estaban trabajando

Puede pasar que el primer día de trabajo sea un mal día, donde las cosas pueden estar fuera del control de uno, así como también las actitudes de los nuevos compañeros pueden afectar. Esto también pasa en Hollywood, donde un actor le hizo pasar el peor momento a Jennifer Lawrence mientras estaban en su primer día de rodaje.

La actriz estadounidense de 33 años ha sido protagonista de las más hilarantes anécdotas que ella misma se ha encargado de contar en público, incluso tendiendo a exagerarlas. Entre tantas de esas, hubo una en la que se refirió, a tono de burla, a lo que vivió en el primer día de grabación de No miren arriba.

El film que protagonizó con Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet se rodó en plena pandemia de COVID-19, por lo que los ánimos estaban un poco alterados, pero Jennifer recordó que no la había pasado muy bien aquella primera jornada laboral.

“Ese día me volvieron loca. No sé por qué. Timothée estaba emocionado por salir de su casa, creo que era su primera escena. Y Leo había elegido la canción que sonaba en el auto, ‘Till Then’, de The Mills Brothers, y decía: ‘Sabés, esta canción habla de bla, bla, bla’… Fue un infierno”, le contó a Stephen Colbert en The Late Show, allá por 2021.

Pero el derecho a réplica llegó dos años después, o por lo menos de uno de los acusados: Timothée Chalamet. El intérprete franco-estadounidense de 27 años aprovechó una entrevista con el medio GQ para contar su versión de los hechos y hasta, “justificar” su comportamiento de aquel día.

“Cuando llegué al set, estaba borracho. Ese fue el día que Jennifer dijo que había sido el más molesto de su vida, trabajando conmigo y con Leo. Exploté fuera de mi habitación”, reconoció sin quitar nada de lo que Lawrence había contado dos años atrás.

Si bien esa fue la primera impresión que los tres tuvieron de cada uno como compañeros de elenco, además de protagónicos, el resto del rodaje tuvo un muy buen clima y lograron la química necesaria para poder interpretar la historia de la película sin forzar ninguna interacción entre ellos. Estaba todo bien.

A veces, empezar con el pie izquierdo no significa que el camino vaya a ser tormentoso, sino que el siguiente paso puede ayudar a que se enderece el andar, y así lo vivieron Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.