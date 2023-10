Así reaccionó Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, cuando le preguntaron por Jennifer Lopez

Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony, tuvo una reciente aparición pública en un evento en México, donde en la alfombra roja derrochó estilo y elegancia luciendo un vestido de cuello alto y cola de caballo. La paraguaya respondió con la calidez que la caracteriza cuando le cuestionaron sobre la experiencia, la cantidad de hijos que tiene su marido. “La familia, siempre, es lo primero y lo más importante”. Sin embargo, también le preguntaron sobre su relación con Jennifer Lopez lo cual generó una reacción inesperada de la modelo.

Cuando en junio Nadia Ferreira y Marc Anthony le dieron la bienvenida a su bebé, la reina de belleza habló de su embarazo. “Mi vida ha dado un giro al 100%. Es algo que siempre desee en mi vida y el cual tengo toda mi energía puesta en eso”, dijo la modelo en aquel entonces.

Nadia Ferreira respondió con altura y gracia las incómodas preguntas de la prensa.

La reacción de Nadia Ferreira al ser cuestionada por Jennifer Lopez

En la alfombra roja, y ante la incómoda pregunta del reportero sobre su relación con JLo, Nadia Ferreira mantuvo la compostura y la gracia. “¿Cómo es tu relación con Jennifer Lopez?”, preguntó el periodista. A lo que la modelo respondió antes de darse la vuelta y seguir su camino: “Vamos a seguir, gracias”.

Las conductoras del programa “La mesa caliente” de Telemundo expresaron sus opiniones sobre las declaraciones de Nadia Ferreira. Por lado, Myrka Dellanos expuso su punto de vista diciendo que, quizás, la esposa de Marc Anthony no estaba preparada para las preguntas directas de la prensa mexicana.

Nadia Ferreira estuvo prresente en la alfombra roja de la fiesta de la "Revista Vogue México".

“Quieren hacer como que hubiese un gran problema, Jennifer Lopez hace tantos años que no está con Marc Anthony y obvio tiene a sus hijos. No creo que haya un problema, creo que lo que sucede es que a Nadia al llegar a México no le dijeron como es la prensa en México, que hacen todo tipo de preguntas. A lo mejor no estaba acostumbrada a ese tipo de preguntas”, dijo la presentadora.

Mira el video

Giselle Blondet, por su parte, señaló que Nadia optó por no opinar, mostrando su dignidad en medio de la especulación mediática. “No quiere opinar porque no tenía nada que decir”.