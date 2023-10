Aitana responde a las críticas por sus "bailes sensuales"

Aitana Ocaña, más conocida simplemente como Aitana, es una cantante y actriz española. La catalana se hizo popular luego de ser finalista en la novena edición de Operación Triunfo de dicho país. Durante el concurso, hizo grandes interpretaciones de canciones de Zahara y Dua Lipa que la llevaron a terminar en el segundo puesto.

La cantante, que se encuentra actualmente de gira con su “Alpha Tour” fue tendencia en redes sociales por recibir una oleada críticas. Estos comentarios negativos se ocasionaron a raíz de sus coreografías, en las que ella se muestra bailando de forma sensual. Muchos señalaron a la española de que sus escenas eran “obscenas” y “subidas de tono”.

Las críticas y quejas especialmente se originaron por algunos padres de menores que fueron a sus shows, acompañando a sus hijos. Ellos afirman que los bailes son inapropiados e inofensivos. Y que la cantante, mostrándose hipersexualizada, no tiene en cuenta a que estos jóvenes son parte de su público.

En uno de sus conciertos, dejó el mensaje de "Haced siempre lo que os apetezca”. Fuente:Instagram

Por su parte, Aitana salió a defenderse. La intérprete dijo que su “Alpha Tour” es la representación de una faceta más madura como artista y mujer. Respecto a sus jóvenes seguidores, Aitana expresó su satisfacción por mantener una base de fans tan joven y espera continuar haciéndolo durante muchos años más: “Al final, tengo un público adolescente y joven, que quiero seguir manteniendo, pero hay mucha gente que me dice que quiero cambiar de público y no, no es cierto. ¿Tú sabes lo difícil que es tener a niños como fans?”.

Aitana, durante el concierto que daría inicio a la presentación de su nuevo disco. Fuente: Manuel Bruque

La cantante reconoció la presencia de familias en sus conciertos y se mostró orgullosa de ello: “Yo por supuesto quiero tener a esos niños y que crezcan con mi música, y si quiere venir otro público, pues también va a ser bien recibido, pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público. En mis conciertos yo veo a familias y es muy guay tener ese público familiar, y a mí me encanta”.