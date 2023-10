Victoria Beckham habla por primera vez de su atormentada vida en España: “Nunca había sido tan infeliz”

Hace más de dos veinte años, David y Victoria Beckham se convirtieron en una de las parejas más perseguidas por el mundo del corazón. Se casaron en el año 1999 y desde ese entonces tuvieron que superar todo tipo de situaciones como acoso y mudanzas y comentarios sobre infidelidades. Todo esto y más será desvelado en con el estreno de la miniserie Beckham, disponible a partir de este miércoles 4 de octubre en Netflix.

Uno de los inconvenientes de los que habla Victoria Beckham fue sobre su mudanza a España. La ex Spice Girls relata que David Beckham en 2003 abandona el Manchester United y a las horas ya estaban en suelo madrileño para firmar con el Real Madrid. "Le dije: 'No tenemos donde vivir, ni colegio...", le dijo Victoria a su marido muy preocupada.

David y Victoria Beckham en Madrid.

"Llegó a la ciudad como si fuera el presidente de Estados Unidos", señaló Victoria Beckham. La pareja era la comida diaria de los paparazzi y no los dejaban ni por un instante. Para ella fue difícil afincarse en la ciudad de Madrid y volaba continuamente, ya que no encontraba una escuela ideal para sus hijos Brooklyn y Romeo.

Más tarde, Victoria Beckham fue la portada de Vogue España, y le atribuyeron la frase: "España huele a ajo". "Yo era la villana. Dijeron que odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso. Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños. Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto. Pero el problema nunca fue España", dijo.

Debido a que Victoria Beckham no definía la situación, la prensa empezó los rumores de que David Beckham tenía un amorío con la niñera de sus hijos. "Algunas eran historias horribles. Era difícil de procesar. Era la primera vez que sentíamos esa presión", señala el futbolista. A lo que añade Victoria: "Fue la peor época del matrimonio. El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Hasta Madrid, estábamos juntos; luego, no sentíamos el apoyo del otro. No puedo describir cómo nos afectó".