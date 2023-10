Kendall Jenner le manda un mensaje fulminante a su familia

Con el inicio de la cuarta temporada de la afamada serie "The Kardashians", la super modelo Kendall Jenner dejó a todos atónitos al confesar sus inquietudes sobre convertirse en madre en estos tiempos, debido a los problemas que padece hace rato a causa de la ansiedad.

Kendall Jenner abrió su corazón y expresó el malestar que viene sintiendo desde hace algunos años la ex pareja de Kourtney Kardashian, Scott Disick, le preguntó sobre la ansiedad y ella con una mano en el pecho le contestó: "Sí, he estado muy mal últimamente. Es una de las razones por las que realmente tengo miedo de tener hijos".

Kendall Jenner por ahora no quiere ser madre.

Y es que para ella no ha sido fácil lidiar con la fama. Kendall Jenner es una realeza de la televisión en Estados Unidos. Su familia se convirtió en un sello televisivo y desde que tenía 12 años apareció por primera vez en el reality. Desde ese entonces todo lo concerniente a su vida es conocido por millones de personas.

De hecho, Kendall Jenner confesó que de niña no le importó lo que dijeran o pensaran sobre ella. "Todavía tengo algo de esa niña, pero se ha vuelto más difícil que con el tiempo. A diario trabajo en mí misma para recordarme lo que valgo y cuál es mi belleza".

Kendall Jenner a sus 28 años se siente cómoda al estar soltera y sin compromisos.

Otra de las razones que consideró Kendall Jenner sobre la maternidad es que es un gran compromiso. Ver todo lo que vivió su hermana con sus dos embarazos, no le dejaron ganas de reconsiderar esa etapa. Además le encanta mantener su independencia y sentirse cómoda en las relaciones. "Soy la peor persona soltera de todos los tiempos, porque no salgo. No estoy explorando nada. Simplemente me siento en casa, pero como sea no persigo, atraigo".