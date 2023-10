Por qué Gwyneth Paltrow no quiere que le saquen una foto más en su vida

La exposición a la que se someten las figuras de Hollywood está fuera de la imaginación de la gente que no lo es, porque no se puede dimensionar la cantidad de cámaras que se le posan enfrente, incluso sin saberlo. Este puede ser un por qué de que Gwyneth Paltrow no quiere que le saquen una foto más en su vida.

Así como es inimaginable tal exposición, también lo supone la idea de “desaparecer” así como así. Y si bien la actriz de 51 años dijo que no lo hará de un día para otro, no deja de ser una idea un tanto alocada, teniendo en cuenta que se vive en la era de las redes sociales y que todo el mundo que tenga un smartphone puede ser un paparazzi.

Fue en una entrevista con Bustle, una revista femenina, donde explicó qué y cómo quería implementar este borrón de un medio en el que estuvo metida alrededor de 30 años, tanto como actriz, modelo y, ahora, empresaria.

Justamente fue hablando de su empresa, Goop, que se dio el contexto para semejante declaración. “Aún no estamos listos para vender. Necesito algunos años más”, explicó Paltrow respecto a que salgan al mercado, y la periodista le recomendó causar algún golpe de efecto para que los activos de su empresa sean más atractivos.

Ante esta sugerencia, Gwyneth se mostró muy en sintonía con esa idea. “Literalmente desapareceré de la vida pública. Nadie volverá a verme nunca más”, dijo con una convicción bastante inesperada.

Es que, para la actriz, no hay ningún placer en su vida hollywoodense, así como tampoco lo hay en su faceta de mujer de negocios, ya que lo que más disfruta y la motiva es “crear, colaborar, recibir nuevas ideas, innovar, pensar en el futuro, estrategias, visión y ese tipo de cosas”. De hecho, ni el dinero resultó ser una motivación para todo lo que hace actualmente.

“Nunca podría sentirme atraída por un tipo realmente rico. Y no tomo decisiones para generar valor de manera incorrecta. Siempre he hecho películas independientes. No lo sé. El dinero nunca ha sido lo mío. Nunca ha sido mi motor”, explicó.

Podría decirse que Gwyneth Paltrow encontró la manera de sentirse plena entrando a la mitad del siglo de vida. Y si bien ya tiene una vida resuelta gracias a sus 30 años de carrera, no se aferra a ello sino que se apoya para ponerse a construir desde allí. Incluso si debe desaparecer para poder hacerlo con total libertad.