Danna Paola sorprende al mostrarse con traje de Gatúbela

Danna Paola encendió las redes y causó furor entre sus fans al mostrarse vestida con el clásico atuendo de Gatúbela. Es que la cantante optó por vestir el traje que utilizó Michelle Pfeiffer en la versión de la película de Batman de 1992.

La cantante de 28 años mostró su figura perfecta y logró cosechar más de 500 mil likes y alrededor de dos mil comentarios llenos de elogios en Instagram. "Que icónica eres", "¿Te calmás?", "La mejor catwomen", se puede leer en la publicación de la mexicana. Además, que la misma Danna Paola acompañó el carrusel con la frase "Life's a bitch.. now so am i", que traducido significa "La vida es una perra... Ahora yo también lo soy".

Se destacan las clásicas costuras blancas del traje de Gatúbela. Fuente: Instagram



Aunque no hay imágenes que confirmen que la cantante se vistió así para acudir a una fiesta. Danna Paola deleita a sus más de 3,4 millones de seguidores con poses propias de Gatúbela que sirven para darle más vida a este icónico personaje. En su momento, el personaje de Gatúbela de Michelle Pfeiffer hizo que se ganara el cariño de todos sus fans como la interpretación más recordada del cine de esta antiheroína.

Michelle Pfeiffer en Batman dirigida por Tim Burton. Fuente: Collection Christophel via afp

Danna Paola ha demostrado ser una gran artista, que con su corta edad, ha logrado convertirse en uno de los rostros del momento. Pero esto le ha llevado mucho trabajo, la mexicana dio sus primeros pasos en la televisión cuando tan sólo era una niña, con apenas cuatro años.

Luego, ha sido reconocida como actriz en grandes series como "Élite" o recordada por grandes éxitos en la música como "Oye Pablo", "Santería" o "Calla". Danna Paola a lo largo de su carrera ha demostrado tener muchísimos estilos y versiones de ella misma. Con su elección de disfraz para este Halloween, la cantante reafirma que dejó atrás su lado más aniñado e inocente que la caracterizaba hace unos años.