Con lágrimas en los ojos, Ariana Grande admite haber utilizado demasiado botox

Ariana Grande, la exitosa cantante estadounidense de 30 años, admitió en un reciente video de Vogue que se arrepiente de hacerse algunos retoques estéticos. La vocalista de temas mundialmente conocidos como Side to Side o One Last Time ha confesado, entre lágrimas, los problemas que tuvo después de inyectarse bótox en los labios y en la cara.

Ariana Grande saltó a la fama por interpretar a Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon Victorious. Fuente: Instagram

“Me puse un montón de relleno de labios a lo largo de los años. Dejé de hacerlo en 2018 porque simplemente sentía que me estaba escondiendo”, afirma la artista. Es la primera vez que Ariana Grande menciona haberse sometido a un procedimiento estético. Desde muy pequeña, la cantante y ahora empresaria, estuvo bajo el foco de atención de los medios del mundo del espectáculo. Esto ha hecho que desde siempre tenga que lidiar con el escrutinio público sobre su apariencia.

“Estuve expuesta a la opinión de muchas personas desde muy joven y parece que la gente siempre tiene algo que decir sobre tu apariencia. Es complicado saber qué escuchar y qué no, pero tenía 17 años y no sabía cómo hacerlo”, recuerda la artista sobre el momento en el que empezó a hacerse retoques estéticos en la cara. Ahora, asegura, le gusta verle las líneas de expresión.

Grande reconoce haber mejorado la relación consigo misma desde que ha dejado las inyecciones estéticas. Fuente: Instagram

Aunque el objetivo del video era compartir sus "secretos de belleza" con sus seguidores. Lo que comenzó contando cómo era su rutina de maquillaje terminó convirtiéndose en una emotiva confesión personal para la cantante y actriz Ariana Grande.

La nombrada artista, recientemente se ha convertido en empresaria lanzando una nueva línea de maquillaje llamada R.E.M Beauty. Para esto Ariana Grande se asoció con Forma Brands, la incubadora de belleza responsable de conocidas marcas como Morphe o Bad Habit.