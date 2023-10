Chayanne pasa un acalorado momento tras ser piropeado en pleno programa en vivo

Recientemente, Chayanne brindó una entrevista para el programa “La mesa caliente” de Telemundo presentando su nuevo disco “Bailemos otra vez”. Si bien la conversación fue virtual, el cantante pasó un acalorado momento ya que le llovieron piropos de las presentadoras del show Myrka Dellamos, Giselle Blondet, Aylín Mujica y Azucena Cierco, que quedaron encantadas con la visita del puertorriqueño.

"¡Ahora sí se puso caliente esta mesa!", dijo Aylín Mujica al darle la bienvenida. "Qué bien te queda ese look vaquero. ¡Chulote te ves!", expresó Azucena Cierco sobre su video musical "Necesito un segundo", donde incursiona en las rancheras. El artista, quien está casado con la ex reina de belleza venezolana Marilisa Maronesse, que además es madre de sus hijos Isadora y Lorenzo, solo atinaba a sonreír sonrojándose ante los halagos de sus entrevistadoras.

Chayanne se sonrojó durante la entrevista que le hicieron en Telemundo.

"Tú tienes algo especial, aparte de que eres bello, te mueves increíble y a todas nos gusta, tú eres una persona muy agradecida. Eres cariñoso, tienes una forma de ser tan linda. Necesitamos personas como tú que le canten al amor, que nos hagan sonreír, que nos enamoren", dijo Giselle Blondet.

Mientras avanzaba la entrevista, continuaban los piropos para el cantante de 55 años de edad. "Luces bello como siempre ¡Estás de 20!", le dijo Myrka Dellanos, pidiendo su secreto de la eterna juventud.

Chayanne presentó su disco "Bailemos otra vez".

Para ir despidiéndose, Chayanne hizo un breve resumen de los últimos años. "Han pasado nueve años del último disco, he sacado canciones sueltas, pero disco como tal no había sacado. Hice dos giras, vino la pandemia, ha pasado el tiempo porque he estado entretenido", dijo Chayanne, quien bailó para las presentadoras, aunque la entrevista fue virtual y no estuvo presente en el set. "Ustedes están muy lejos", bromeó él. "Nosotras pensamos lo mismo. Queremos que estés aquí", contestó Blondet para finalizar.