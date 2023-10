Tras ser reportada como “desaparecida” luego del devastador paso del huracán “Otis” por Acapulco, reapareció Sylvia Pasquel

Luego de que en las últimas horas creciera la preocupación por haberla reportada como una de las personas “desparecidas” tras el paso del huracán “Otis” por Acapulco, Sylvia Pasquel reapareció compartiendo un comunicado a través de sus redes sociales asegurando que está bien pero muy afectada.

Sylvia Pasquel reconoció estar triste por la devastación que ocasionó el huracán en Guerrero, México. “A todos les quiero explicar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal, ni batería por eso estoy desaparecida y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada, me encuentro bien”, detalló en el comunicado.

Sylvia Pasquel emitió un comunicado en sus redes sociales avisando que se encontraba bien.

Sylvia Pasquel sufrió afectaciones por "Otis"

Según informaron en el programa “Ventaneando” de TV Azteca, Sylvia Pasquel no solo sufrió graves afectaciones en su propia casa en Acapulco, sino también en unos departamentos que tiene para alquilar también quedaron destrozados.

Sylvia Pasquel sufrió muchas afecciones con el paso del huracán "Otis" por Acapulco.

Asimismo, en el programa revelaron que previamente la actriz se había comunicado con su familia para informarles que se encontraba a salvo. Por su parte, su nieta Michelle Salas, quien se encuentra de luna de miel con su flamante esposa Danilo Díaz, no ha subido nada más que fotos de su boda en sus redes sociales.

Por otro lado, la hija de Pasquel, Stephanie Salas, comparte imágenes como DJ, siendo Camila Valero, la otra nieta de Sylvia, la única que pidió en redes sociales para solidarizarse con los afectados de Acapulco.