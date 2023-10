Los duros inicios como actriz de Ximena Duque

Ximena Duque es una reconocida actriz, modelo y presentadora colombiana. Actualmente, se encuentra alejada de la pantalla chica hace mas de 5 años. Duque ha decidido reinventarse y ahora brilla como una exitosa mujer de negocios que ha sabido construir un imperio lejos de la televisión.

La modelo y empresaria actualmente tiene 38 años. Fuente: Instagram

La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente estuvo recientemente invitada en el podcast de Rodner Figueroa y allí abrió su corazón contando intimidades sobre sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. También compartió con el presentador algunas cosas sobre su presente. Su perseverancia y disciplina han dado sus frutos y hoy Ximena presume su vida millonaria junto a su esposo Jay Adkins.

Duque cuenta con mas de 5 millones de seguidores en Instagram y se ha convertido en un ejemplo a seguir para ellos. La colombiana comparte constantemente el estilo de vida que lleva junto con su esposo y su tres hijos, Cristán, Luna y Skye.

Ximena Duque y Jay Adkins se casaron en el año 2017 . Fuente: Instagram

Sin embargo, Ximena que supo brillar en grandes telenovelas de Telemundo, admitió que sus comienzos en la actuación fueron muy duros "No fue fácil" reconoció. La actriz contó que tuvo que pasar momentos difíciles con otras actrices en el set de grabación.

"Me las vi negras con actrices que obviamente no voy a decir nombres en lo absoluto… Mi primera experiencia así fuerte con una actriz que yo me acuerdo que llegué llorando y yo decía 'si esto es la actuación yo no quiero, por qué la gente es así'. O sea literal me quitaba la luz, se corría para atrás para que yo me viera de perfil, o sea una cosa muy fuerte, me quitaba mis líneas y yo lo que tenía eran 3 líneas y yo 'pero por qué si tú eres casi la protagonista'", recordó.

Estos incómodos momentos vividos generaron en Ximena Duque el querer ser diferente. Es así, que cuando comenzó a tener papeles importantes como protagonista la actriz buscaba ayudar y destacarse como una buena compañera. "Yo le decía 'mira, cuida la luz, cuida esto, trata de no ponerte tanto de perfil'. La ayudaba y eso yo creo que lo hice porque mi instinto siempre ha sido de ayudar y de ser buena compañera, pero también porque dije yo nunca quiero hacer sentir a una persona como a mí me hicieron sentir", señaló.