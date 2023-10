Qué es lo único que come Gwyneth Paltrow en todo el día

Gwyneth Paltrow es sin dudas una de las mujeres más talentosas pero también hermosas del mundo cinematográfico. La estrella de Hollywood es toda una referente en cuanto a consejos para el bienestar y cómo cuidar tanto la salud, como así también la piel y el cuerpo. Por esa misma razón, la inocente idea de decir (sin pensar) lo único que come durante todo el día, a modo de confesión, puede sonar como un consejo que muchas otras personas tomen sin tener en cuenta el riesgo que existe.

Por supuesto que no hay que matar únicamente al mensajero, que en este caso es la propia Gwyneth Paltrow, sino que también tiene que ver con el grado de responsabilidad y consciencia que tengan las personas que, aunque sea por una décima de segundos, crean lo que dice.

Gywneth Paltrow levantó revuelo con sus declaraciones acerca de su alimentación.

Pero el revuelo que generó la estrella de Iron Man tiempo atrás ha despertado una verdadera polémica. Y es que, por más marcados que tenga los abdominales, por mucho que presuma sus tonificados glúteos y el ejemplo que los medios pongan en ella como una de las mejores siluetas del mundo, hay situaciones que deben ser consideradas.

Esto nos remonta a un episodio que la fundadora de Goop mantuvo con el doctor Will Cole en su podcast 'El arte de estar bien', durante la cual, reveló su meticulosa rutina de bienestar diaria, contando todo lo que come en un solo día.

¿De qué consta su alimentación? Para desayunar café (dijo que así consigue mantener estable sus niveles de azúcar en sangre), para almorzar, un caldo de huesos y para cenar, un plato de con muchas verduras (así se adapta a la dieta paleo).

Eso no es todo, ya que entre la comida y la última ingesta del día, Gwyneth Paltrow entrena durante una hora con el personal trainer Tracy Anderson para, luego de ello, meterse 30 minutos en el sauna. Eso sería todo, según confesó.

Gwyneth Paltrow se mantiene espléndida a sus 51 años.

Pero claro, mientras enumeró su rutina se encuentra, además de lo muy poco que come, la falta de hidratos de carbono e incluso no hace mención al buen vino que en más de una vez declaró su fanatismo hacia dicha bebida. De hecho, al escuchar esto, en Estados Unidos comparan su dieta a la de una 'almond mom', término con el que se designa a una mujer de mediana edad que come muy poco y recurre a 'snacks', tipo frutos secos, en lugar de a comidas completas.

Por supuesto que sus declaraciones generaron controversia y que la propia Gwyneth Paltrow tuvo que salir no solo a defenderse sino también a aclarar el concepto, ya que fue tildada por tener "trastornos alimenticios" sin entender el poder de convicción que tiene sobre otras personas al ser una figura popular. Detalle no menor.