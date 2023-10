Carolina Sandoval revela que fue lo que le hizo bajar drásticamente de peso

A través de sus redes sociales, Carolina Sandoval interactúa constantemente con sus fanáticos contándoles algunas cuestiones referentes a su vida. Ahora, la venezolana compartió un video donde contestó preguntas acerca de su reciente transformación física y reveló los motivos por los cuales bajó drásticamente de peso.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores, respondió a quienes dijeron que se había sometido a un tratamiento estético y confesó que en realidad su pérdida de kilos fue a causa de una enfermedad, por la que tuvo que replantear su dieta.

Algunos fans sugirieron que Carolina Sandoval se sometió a un tratamiento estético para bajar de peso.

"Estuve bastante enferma, terminé incluso en la emergencia de un hospital. Me dijeron luego de realizarme un montón de exámenes que tenía gastritis", reveló la comunicadora.

Tras ser diagnosticada, Carolina ha comenzado a comer todo sano y un ingrediente en particular de su dieta la ha ayudado mucho. "¿Qué he estado haciendo aparte de llevar una alimentación alejada de las grasas y de todo lo que tiene que ver con los daños que uno le puede hacer al estómago con ciertos alimentos? La papaya me ha salvado la vida", expresó.

Carolina Sandoval sufrió una fuerte enfermedad.

Si bien la comunicadora ha recibido numerosos mensajes elogiando su nueva figura, ella asegura que lo más importante no es haber bajado de peso, sino el amor propio que uno se tiene como persona.

Mira el video

"Yo no estaba buscando perder peso, porque ustedes saben que para mí nada de lo que hago está determinado por mi parte física, pero la salud me ha tenido que llevar a una reorganización mental. Sí, yo me veo súper divina, pero porque siempre me he sentido divina. Acuérdense que el sentirse divina es una cuestión de actitud y salud", aseveró Carolina Sandoval.