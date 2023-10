Bárbara Mori deja caer la verdad sobre las heridas de su pasado

Para Bárbara Mori no hay límites. La actriz vuelve a la pantalla grande como directora de uno de los proyectos más importantes de su vida. A su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia, la recordada intérprete de Rubí, contó que la película tratará sobre su dura infancia.

Y es que durante su niñez, Bárbara Mori vivió junto a sus hermanos momentos terribles en la época en que su padre era alcohólico y por consecuencia su madre no estaba presente. En el programa “Ventaneando”, la actriz contó que escribir el guión de cine fue una especie de catarsis muy sanadora.

Bárbara Mori en Morelia.

“Ha sido muy hermoso y transformador para mí, como actriz y como mujer", dijo Bárbara Mori. Esta intérprete solo espera curar las heridas del pasado a través de lo que más le apasiona: contar y llevar a la gran pantalla un problema que padecen muchas familias en el mundo.

“Yo he vuelto a vivir todo lo que he vivido una y otra vez al hacer este trabajo personal que no me atreví años atrás a contar, donde crecí con mucho miedo con mucho enojo y no me atrevía a mirar”, le dijo Barbara Mori a la presentadora Lineth Puente.

Bárbara Mori abraza su pasado sin temores.

Ahora Bárbara Mori escudriñó en las sombras y aprendió a “abrazarlas, reconocerlas, aceptarlas e integrarlas”, según confesó. “Ya no me da pudor mostrarlo, porque eso es lo que soy y lo amo”, dijo la actriz, quien tuvo el apoyo de su novio incondicionalmente, que un día le preguntó “qué sueños tienes” y ella respondió “quiero dirigir un día”.